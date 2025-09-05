Captan a Delegado de Gobierno Utilizando Elevador para Discapacitados en Tapachula

*César Ramírez, sin Sensibilidad Política.

Tapachula, Chiapas; 4 de Septiembre del 2025.- El Delegado de Gobierno en Tapachula, César Ramírez, fue exhibido en redes socialescomo un personaje poco sensible, yhasta inhumano, al no respetar los espacios de personas con discapacidad, ya que utilizó el elevador para discapacitados en el Palacio Municipal de Tapachula, desatando polémica.

Sobre todo, porque, en esta Ciudad fronteriza una de las principales demandas de la población con alguna discapacidad es que sus espacios, creados para que ellos puedan movilizarse en áreas públicas, sean respetados.

En mucho de los casos son áreas de estacionamiento. Sin embargo, también hay elevadores, como el instalado en la Presidencia de Tapachula, que en teoría fue construido para el servicio de personas con discapacidad y adultos mayores que requieran de subir o bajar en dicho inmueble.

Lamentablemente, sigue habiendo funcionarios prepotentes, que no tienen conciencia social y demuestran su poca empatía hacia los grupos vulnerables, como es el caso del Delegado de Gobierno en Tapachula, César Ramírez, mejor conocido en el ambiente político local como “El Bola 8”. EL ORBE/ Mesa de Redacción