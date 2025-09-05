Realiza UNACH Congreso Internacional de Químicos Farmacobiólogos

*Docentes Imparten Cursos Teórico-Prácticos.

Tapachula, Chiapas; 4 de Septiembre del 2025.- Con la participación de docentes de diversas universidades de prestigio se realiza en Tapachula el XVIII Congreso Internacional de Químicos Farmacobiólogos, y 33 Jornadas Científicas en la UNACH, del 5 al 7 de septiembre del presente año.

Lo anterior fue dado a conocer por Claudia Elizabeth Galindo Arcega, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Químicas, quien explicó que en dicho evento se manejan cursos teórico-prácticos, impartidos por docentes de la UNACH, UNAM y otras instituciones de prestigio como ECOSUR.

“Tenemos algunos cursos que van a ser impartidos por personal docente que viene de la Universidad Autónoma de Yucatán. La Universidad también de Tabasco va a estar presente en estos cursos. Posteriormente a los cursos viene el congreso que se va a realizar los días 8 y 9 de septiembre en un reconocido centro de convenciones de nuestra ciudad de Tapachula”, comentó.



Dentro de esta actividad se están manejando conceptos básicos para alumnos de los primeros semestres, también alumnos ya de especialidad, como por ejemplo, cursos de matemáticas y de estereoquímica, que son enfocados hacia los primeros tres semestres.Así como los dirigidos a especialidad, la experimentación farmacológica en el desarrollo de nuevos fármacos. El análisis de líquidos orgánicos, el ciclo de vida e identificación y vigilancia epidemiológica del gusano barrenador del ganado,entre otros temas muy relevantes.Entrevistada por aparte Consuelo Chan Rueda, presidenta del XVIII Congreso Internacional y 33 Jornadas Científicas, precisó que estos cursos y este Congreso, principalmente, va dirigido a gente del área de la Salud, sean Químicos, Enfermeras, Médicos, y que estén relacionados con ciencias de la Salud, y pueden participar.Destacó que se tendrá la participación de Maestros de muy alto renombre, como es el Dr. Enrique Ángeles Anguiano, que viene de la UNAM y va a dar una conferencia muy importante, porque es el uso de la inteligencia artificial en el combate a las enfermedades virales.“Ustedes saben ahorita que el COVID está de nuevo queriéndose presentar, entonces esto tiene mucha trascendencia en ese sentido”, subrayó.Por otra parte, comentó que vienen invitados de Puerto Rico y Estados Unidos, que vienen a dar un curso de interpretación de la hemoglobina glicosilada. EL ORBE/ Mesa de Redacción