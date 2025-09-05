Habitantes de la Colonia 3 de Marzo Exigen Cumplimiento de Contratos de Agua Potable

*No cuentan con el Suministro del Servicio

Tapachula, Chiapas; 4 de Septiembre de 2025.- Habitantes de la colonia 3 de Marzo denunciaron públicamente que, a pesar de haber firmado y pagado sus contratos de agua potable con el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) hace más de un año, a la fecha no reciben el suministro del vital líquido, pero sí les llegan los recibos de cobro, en donde deben pagar las descargas de drenaje.

El presidente del Movimiento por Tapachula, Abraham Ruiz Matías, expresó que se trata de un problema antiguo que afecta gravemente a decenas de familias, entre ellas, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas que requieren acceso urgente al agua.

“Tenemos 84 contratos que no han sido cumplidos. El agua es un derecho humano reconocido internacionalmente, y aquí se está negando a personas que lo necesitan para sobrevivir”, afirmó.

El líder vecinal responsabilizó directamente al Coapatap por incumplir los compromisos adquiridos legalmente, y criticó la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales.

“Hemos acudido a todas las instancias posibles: Gobierno del Estado, Congreso, Derechos Humanos y Gobernación, sin recibir una solución concreta”, subrayó.

También señaló que detrás de este incumplimiento podrían estar intereses particulares de personas que se ostentan como dueñas de los terrenos de la colonia, e impiden el acceso al personal del organismo operador del agua.

“La situación es tan crítica que podríamos responsabilizar a las autoridades por la vida de un niño con cáncer y de pacientes en hemodiálisis que no pueden seguir sin agua. Coapatap ha demostrado que vino a hacer negocio, no a brindar un servicio”, aseveró.

Finalmente, hizo un llamado urgente al Gobernador del Estado para que intervenga de manera directa, ante lo que calificó como una “autoridad local rebasada». EL ORBE/Nelson Bautista