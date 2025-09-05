viernes, septiembre 5, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalHabitantes de la Colonia 3 de Marzo Exigen Cumplimiento de Contratos...
Local

Habitantes de la Colonia 3 de Marzo Exigen Cumplimiento de Contratos de Agua Potable

0
4

*No cuentan con el Suministro del Servicio

Tapachula, Chiapas; 4 de Septiembre de 2025.- Habitantes de la colonia 3 de Marzo denunciaron públicamente que, a pesar de haber firmado y pagado sus contratos de agua potable con el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) hace más de un año, a la fecha no reciben el suministro del vital líquido, pero sí les llegan los recibos de cobro, en donde deben pagar las descargas de drenaje.
El presidente del Movimiento por Tapachula, Abraham Ruiz Matías, expresó que se trata de un problema antiguo que afecta gravemente a decenas de familias, entre ellas, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas que requieren acceso urgente al agua.
“Tenemos 84 contratos que no han sido cumplidos. El agua es un derecho humano reconocido internacionalmente, y aquí se está negando a personas que lo necesitan para sobrevivir”, afirmó.
El líder vecinal responsabilizó directamente al Coapatap por incumplir los compromisos adquiridos legalmente, y criticó la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales.
“Hemos acudido a todas las instancias posibles: Gobierno del Estado, Congreso, Derechos Humanos y Gobernación, sin recibir una solución concreta”, subrayó.
También señaló que detrás de este incumplimiento podrían estar intereses particulares de personas que se ostentan como dueñas de los terrenos de la colonia, e impiden el acceso al personal del organismo operador del agua.
“La situación es tan crítica que podríamos responsabilizar a las autoridades por la vida de un niño con cáncer y de pacientes en hemodiálisis que no pueden seguir sin agua. Coapatap ha demostrado que vino a hacer negocio, no a brindar un servicio”, aseveró.
Finalmente, hizo un llamado urgente al Gobernador del Estado para que intervenga de manera directa, ante lo que calificó como una “autoridad local rebasada». EL ORBE/Nelson Bautista

Habitantes de la Colonia 3 de Marzo Exigen Cumplimiento de Contratos de Agua Potable
Artículo anterior
Realiza UNACH Congreso Internacional de Químicos Farmacobiólogos
Artículo siguiente
Piden la Restitución del Predio El Alazán a Organización de Mujeres
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Médicos Democráticos Golea 6-0 a Galácticos en la Junior

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas. -El conjunto de Médicos Democráticos consiguió un holgado triunfo de 6-0 ante Los Galácticos, en partido disputado el pasado domingo por la...
Leer más

Inicia Ciclo Escolar, la Normal Experimental de Tuxtla Chico

Al Instante staff - 0
La Escuela Normal Experimental “La Enseñanza e Ignacio Manuel Altamirano”, dio inicio al ciclo escolar 2025-2026 la mañana de este lunes 1 de septiembre....
Leer más

“Queremos ser una SSP cercana a la población”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño

Al Instante staff - 0
•Secretario de Seguridad del Pueblo sostiene reunión de trabajo con integrantes de COPARMEX Costa de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 04 de septiembre de 2025.- Con...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV