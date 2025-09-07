Club de Ajedrez Las Dos Torres Hace Alianza con Escuela de Matemáticas

* El Deporte Ciencia Fortalece las Capacidades Cognitivas.

Tapachula, Chiapas 6 de Septiembre del 2025.- La escuela de matemáticas Cilup, contará con talleres de ajedrez, con el objetivo de fortalecer las capacidades cognitivas de las nuevas generaciones, dio a conocer el miembro del club de Ajedrez “Las Dos Torres”, Sergio Omar Del Pino Cano.

En el marco de esta alianza de trabajo destacó que el deporte ciencia también es un arte, que nos da una formación amplia y con varias aristas al resto de la vida, como lo es, aprender resiliencia, paciencia y particularmente disciplina.

Por lo que, en dicho centro educativo particular, tendrán talleres de ajedrez a partir del próximo lunes, martes y miércoles de la semana, en horarios de 4:30 a 5:30 y de 5:30 a 7:00 pm el segundo grupo.

“Las matemáticas y el ajedrez tienen la necesidad de usar el pensamiento lógico y la memoria, porque cuando memorizamos también nos ayuda a evitar perder el tiempo en cosas que ya sabemos. Sin embargo, cuando tenemos un problema de frente, que todos los problemas normalmente son diferentes en la vida y en cualquier situación, tanto matemáticas como ajedrez, tenemos desarrollado el cerebro para poder responder con mayor velocidad”, comentó.

Consideró que los niños que practican ajedrez, aumentan el proceso cognitivo hasta un 70%, y al combinarse con las matemáticas sus conexiones neurológicas están más ágiles.

Más en la actualidad, que la problemática de los niños es que consumen mucho teléfono y redes sociales, en donde no ejercitan el pensamiento crítico, donde no ejercitan el pensamiento lógico, y se nos están rezagando y están perdiendo esta capacidad de analizar, por la inmediatez en todo lo que buscan en el teléfono.

En las nuevas generaciones no saben esperar, y entonces se están generando personas que no saben enfrentar las adversidades o los tiempos de espera, las frustraciones. Y el ajedrez nos da precisamente eso, la paciencia y la resiliencia de enfrentar las adversidades.

Entrevistado por aparte el Maestro, Víctor Hugo Fuentes Guzmán, presidente del Club de Ajedrez Las Dos Torres, manifestó que es la primera vez que se está llevando una colaboración con una institución, y sobre todo se eligió Cilup, porque tienen una sinergia. Ambos vamos buscando lo que es la enseñanza para poder trascender de manera olímpica.

Uno de los principales objetivos -dijo- es que aparte de aprender habilidades cognitivas, también impulsar a los jóvenes y niños a que participen de manera regional, estatal y nacional. EL ORBE/ JC.