Expulsan y Desconocen a Virgilio Grajales, Dirigente del Sindicato Irrigación

* Será Denunciado por un Presunto Fraude de 45 Mdp en Agravio de Transportistas.

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre del 2025.- En rueda de prensa, el Delegado del Sindicato Nacional Irrigación, Jorge Alberto Cortez, acompañado de dirigentes transportistas de carga de la región del Soconusco, dio a conocer la expulsión, y el desconocimiento público como dirigente a Virgilio Grajales Gutiérrez.

Aseguran que dicha persona también será denunciado por un presunto fraude de “45 millones de pesos”, en agravio de transportistas de cargada del municipio de Pijijiapan.

El Delegado del Sindicato Irrigación explicó que dicho personaje es también el principal desestabilizador en las obras de acarreo de piedra hacia Puerto Madero Chiapas, y el que bajo la tarifa a 3.50 Pesos por kilómetro-tonelada, cuando ya se había acordado a 8.50 Pesos.

“Quiero dar a conocer a los compañeros a nivel Estado y regional, que en fechas anteriores, el sindicato expulsa al señor Virgilio Grajales porque quedó a deber más de 59 conciliaciones, por cada conciliación son pagos quincenales en Pijijiapan, y otros desfalcos más. Así como está metiendo tolvas de otros Estados de la República”, denunció.

El dirigente sindical destacó que el gremio Irrigación está para defender a los compañeros transportistas.

Por lo que también hizo un llamado público al Gobierno del Estado, al Consejo del Transporte y todas las autoridades y compañeros transportistas, para que no se dejen sorprender por el tal Virgilio Grajales.

Aclaró que el CATEM, que dirige Pedro Haces Barba, es la Confederación que trae el sindicato denominado Fuerza por México, que representa Virgilio Grajales, y ese sindicato está constituido para representar los intereses de los trabajadores que dan su servicio a la constructora ALZ, nada más.

El único sindicato que trae el contrato colectivo de la Línea K del Tren Interoceánico es el Sindicato Irrigación, que dirigen Juan De Dios y Saúl Méndez, por lo que ante los medios de comunicación exhibió los documentos del contrato colectivo.

“Quiero manifestar que en breve habrá una denuncia por la vía civil y penal por fraude, no nos vamos a confabular con nadie. Y hacemos un llamado a la Secretaría de Marina, que es la encargada de encabezar el proyecto, y a las empresas, que sus coordinadores no se dejen sorprender por el señor Virgilio Grajales”, señaló.

El personaje en mención -dijo- también es el responsable de traer a Chiapas a transportistas de carga de Oaxaca, Tabasco y Guerrero, desplazando a los transportistas de la entidad.

Finalmente, el Delegado del Sindicato Irrigación externó su respaldo y apoyo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros