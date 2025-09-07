Comerciantes Piden Cambiar de Lugar Centro de Acopio de Basura

* Ubicado a un Costado del Mercado “Sebastián Escobar”.

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre del 2025.- Comerciantes del centro de la Ciudad de Tapachula solicitaron a las autoridades locales que sea reubicado el centro de acopio de desechos que se encuentra sobre la 3ª Calle Poniente y 12 Avenida Norte, a un costado del mercado “Sebastián Escobar”.

Doña Magnolia “N”, habitante y comerciante en esta zona de la Ciudad, manifestó que los recolectores en triciclo que llegan a diario a dejar sus desechos al lugar en mención se han incrementado en número, por lo que solicitaron la presencia de las cámaras de EL ORBE en horario pico y constatar el caos vial que se genera, aparte de la contaminación y mala imagen urbana.

Los inconformes aseguran que los olores y lixiviados que generan las montañas de basura son insoportables.

“Aquí hay negocios de comida, y la basura acumulada ahuyenta a los clientes, además de que los tricicleros se han incrementado en número en las últimas semanas, lo que ha provocado una mayor concentración de desechos”, comentó.

Destacó que la problemática no es nueva, sin embargo, se ha venido agudizando en las últimas semanas, debido a que es muy exagerada la acumulación de los desechos, al grado que este sábado 6 de septiembre la Dirección de Limpia Municipal tuvo que meter una retroexcavadora y camiones de volteo para poder levantar las enormes cantidades de basura.

De igual forma, en horas de la noche, en la zona se incrementa la presencia de roedores, ratas, cucarachas y hasta perros callejeros que son atraídos por todo tipo de desechos que se llegan a tirar al centro de acopio.

Por toda esta situación, piden encarecidamente a las autoridades locales que reubiquen este centro de acopio de basura, en donde antes solo los comerciantes del mercado llegaban a depositar sus desechos, sin embargo, en la actualidad llegan cientos de tricicleros quienes han incrementado la problemática de contaminación. EL ORBE/ Mesa de Redacción