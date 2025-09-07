domingo, septiembre 7, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalComercios de Tapachula Reportan Mayor Ventas por Fiestas Patrias
Local

Comercios de Tapachula Reportan Mayor Ventas por Fiestas Patrias

0
11

* Otro Sector Beneficiado es el Restaurantero.

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre del 2025.- La temporada comercial más movida del año se da en septiembre, con el inicio de las fiestas patrias, sobre todo después de los gastos por el inicio del ciclo escolar, manifestó en entrevista José Elmer Alquiáhuatl Herrera, Presidente de ACEPITAP en La Perla del Soconusco.
Posteriormente -dijo- vienen los festejos del Día de Muertos y después las fiestas del fin de año.
“Tiene mucho que ver la situación económica. Sin embargo, después de esta calma comercial que pasamos, se reactiva en un 30, 40% aproximadamente las ventas, y en los días precisos llega hasta en un 100%”, expuso.

Elmer Alquiáhuatl manifestó que esta temporada coincide con el inicio a clases, en donde también hay una mayor movilidad en el transporte público, y una dispersión en el gasto en diferentes rubros.
En los diferentes giros comerciales se empieza a percibir un repunte en las actividades, subrayó, como alimentos, ropa, adornos, y todo lo alusivo a las fiestas patrias.
“Desde el primero de septiembre comenzamos a ver, por ejemplo, en las calles la venta de banderas, de adornos, mucho antes en otras tiendas, pero ya comienza con más fuerza en las calles, y este fervor de celebración ya permea en los demás comercios, en donde se comienza a comprar playeras, moños, blusas, adornos para los autos… en fin, ya es general”, comentó.
Otro sector beneficiado con estas fiestas es el restaurantero, quien previo al 15 de septiembre, y el mismo día, tienen un repunte en sus operaciones.
El dirigente de los comerciantes invitó a la población a consumir lo local y a realizar sus compras con tiempo, para evitar aglomeraciones. EL ORBE/ JC

Comercios de Tapachula Reportan Mayor Ventas por Fiestas Patrias
Artículo anterior
Comerciantes Piden Cambiar de Lugar Centro de Acopio de Basura
Artículo siguiente
Inaugura Yamil Melgar Otra Calle Pavimentada en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo de seguridad en Tapachula detienen a masculino en posesión de narcóticos

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación...
Leer más

Bety Martínez Celebra un año más de Vida

Al Instante staff - 0
En un ambiente de alegría y convivencia familiar, Bety Martínez celebró un aniversario más de vida acompañada de sus hijos Paulina y Carlos Zepeda,...
Leer más

Fundación Tea-Gol promueve inclusión de niños neurodivergentes

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; sábado 6 de septiembre de 2025, 6:00 p.m. La fundación TEA-GOL realizó una conferencia de prensa en Tapachula con el propósito de promover...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV