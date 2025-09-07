Comercios de Tapachula Reportan Mayor Ventas por Fiestas Patrias

* Otro Sector Beneficiado es el Restaurantero.

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre del 2025.- La temporada comercial más movida del año se da en septiembre, con el inicio de las fiestas patrias, sobre todo después de los gastos por el inicio del ciclo escolar, manifestó en entrevista José Elmer Alquiáhuatl Herrera, Presidente de ACEPITAP en La Perla del Soconusco.

Posteriormente -dijo- vienen los festejos del Día de Muertos y después las fiestas del fin de año.

“Tiene mucho que ver la situación económica. Sin embargo, después de esta calma comercial que pasamos, se reactiva en un 30, 40% aproximadamente las ventas, y en los días precisos llega hasta en un 100%”, expuso.



Elmer Alquiáhuatl manifestó que esta temporada coincide con el inicio a clases, en donde también hay una mayor movilidad en el transporte público, y una dispersión en el gasto en diferentes rubros.En los diferentes giros comerciales se empieza a percibir un repunte en las actividades, subrayó, como alimentos, ropa, adornos, y todo lo alusivo a las fiestas patrias.“Desde el primero de septiembre comenzamos a ver, por ejemplo, en las calles la venta de banderas, de adornos, mucho antes en otras tiendas, pero ya comienza con más fuerza en las calles, y este fervor de celebración ya permea en los demás comercios, en donde se comienza a comprar playeras, moños, blusas, adornos para los autos… en fin, ya es general”, comentó.Otro sector beneficiado con estas fiestas es el restaurantero, quien previo al 15 de septiembre, y el mismo día, tienen un repunte en sus operaciones.El dirigente de los comerciantes invitó a la población a consumir lo local y a realizar sus compras con tiempo, para evitar aglomeraciones. EL ORBE/ JC