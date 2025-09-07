Inaugura Yamil Melgar Otra Calle Pavimentada en Tapachula

* Busca Mejorar la Movilidad Urbana en Bienestar de las Familias.

* Inauguró la 5ª Privada Norte Entre 27 y 31ª Calle Oriente, en la Colonia Galaxias

* Se Construyeron más de dos Cuadras de Pavimentación Hidráulica, 17 Postes de Fierro Cónico con Lámparas Solares, Tomas de Agua Potable y Descargas Sanitarias.

Al inaugurar la construcción de pavimentación integral de calles en la 5ª Privada Norte entre 27 y 31ª Calle Oriente de la colonia Galaxias, el presidente municipal Yamil Melgar, sostuvo que su administración trabaja para conectar más circuitos viales que se traduzcan en bienestar y mejor calidad de vida para las familias tapachultecas.



En su mensaje a las familias presentes, dijo que gracias al trabajo coordinado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, la Ciudad cuenta con calles seguras e integrales, que además de mejorar la movilidad urbana, impulsan el desarrollo económico y fortalecen la comunicación entre las colonias del área urbana, llevando bienestar, seguridad y mejor calidad de vida para los ciudadanos."Con estas calles llevamos justicia social a más familias, al hacer más seguro el camino de nuestras niñas y niños hacia la escuela y al abrir nuevas oportunidades para el comercio y la integración de la ciudadanía", expresó.Junto a la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, Yamil Melgar precisó que el bienestar de los tapachultecos es la meta que guía cada acción de su gobierno, por lo que invitó a todos los presentes a seguir trabajando en unidad, con voluntad y compromiso por el desarrollo de la Ciudad.Al dar a conocer la ficha técnica, el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, expuso que se construyeron más de dos cuadras de pavimentación hidráulica, 17 postes de fierro cónico con lámparas solares de 100 watts, tomas de agua potable, descargas sanitarias, además de las acciones de jardinería y señalamiento horizontal y vertical, con el propósito de brindar una infraestructura integral que eleve la calidad de vida de las familias y garantice mayor seguridad vial en la zona.Para concluir, la señora María del Pilar Martínez Vázquez, expresó que gracias al trabajo del alcalde Yamil Melgar, cuentan con calles dignas, seguras e integrales que mejoran la calidad de vida de toda la comunidad.Al evento asistieron representantes de empresas constructoras, integrantes de los colegios de ingenieros civiles, electricistas, arquitectos, entre otros invitados y servidores públicos.