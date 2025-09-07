domingo, septiembre 7, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalInaugura Yamil Melgar Otra Calle Pavimentada en Tapachula
Local

Inaugura Yamil Melgar Otra Calle Pavimentada en Tapachula

0
13

* Busca Mejorar la Movilidad Urbana en Bienestar de las Familias.
* Inauguró la 5ª Privada Norte Entre 27 y 31ª Calle Oriente, en la Colonia Galaxias
* Se Construyeron más de dos Cuadras de Pavimentación Hidráulica, 17 Postes de Fierro Cónico con Lámparas Solares, Tomas de Agua Potable y Descargas Sanitarias.

Al inaugurar la construcción de pavimentación integral de calles en la 5ª Privada Norte entre 27 y 31ª Calle Oriente de la colonia Galaxias, el presidente municipal Yamil Melgar, sostuvo que su administración trabaja para conectar más circuitos viales que se traduzcan en bienestar y mejor calidad de vida para las familias tapachultecas.

En su mensaje a las familias presentes, dijo que gracias al trabajo coordinado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, la Ciudad cuenta con calles seguras e integrales, que además de mejorar la movilidad urbana, impulsan el desarrollo económico y fortalecen la comunicación entre las colonias del área urbana, llevando bienestar, seguridad y mejor calidad de vida para los ciudadanos.
“Con estas calles llevamos justicia social a más familias, al hacer más seguro el camino de nuestras niñas y niños hacia la escuela y al abrir nuevas oportunidades para el comercio y la integración de la ciudadanía”, expresó.
Junto a la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, Yamil Melgar precisó que el bienestar de los tapachultecos es la meta que guía cada acción de su gobierno, por lo que invitó a todos los presentes a seguir trabajando en unidad, con voluntad y compromiso por el desarrollo de la Ciudad.
Al dar a conocer la ficha técnica, el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, expuso que se construyeron más de dos cuadras de pavimentación hidráulica, 17 postes de fierro cónico con lámparas solares de 100 watts, tomas de agua potable, descargas sanitarias, además de las acciones de jardinería y señalamiento horizontal y vertical, con el propósito de brindar una infraestructura integral que eleve la calidad de vida de las familias y garantice mayor seguridad vial en la zona.
Para concluir, la señora María del Pilar Martínez Vázquez, expresó que gracias al trabajo del alcalde Yamil Melgar, cuentan con calles dignas, seguras e integrales que mejoran la calidad de vida de toda la comunidad.
Al evento asistieron representantes de empresas constructoras, integrantes de los colegios de ingenieros civiles, electricistas, arquitectos, entre otros invitados y servidores públicos. Boletín Oficial

Inaugura Yamil Melgar Otra Calle Pavimentada en Tapachula
Artículo anterior
Comercios de Tapachula Reportan Mayor Ventas por Fiestas Patrias
Artículo siguiente
T-MEC le Hace Bien a México y EU, los Aranceles Afectan: Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Bety Martínez Celebra un año más de Vida

Al Instante staff - 0
En un ambiente de alegría y convivencia familiar, Bety Martínez celebró un aniversario más de vida acompañada de sus hijos Paulina y Carlos Zepeda,...
Leer más

Fundación Tea-Gol promueve inclusión de niños neurodivergentes

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; sábado 6 de septiembre de 2025, 6:00 p.m. La fundación TEA-GOL realizó una conferencia de prensa en Tapachula con el propósito de promover...
Leer más

En Sonora, Programa Integral de Preoducción de Carne de Alta Calidad tendrá una Inversión de 831 MDP: Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Comunicado 389/2025 EN SONORA, PROGRAMA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE ALTA CALIDAD TENDRÁ UNA INVERSIÓN DE 831 MDP: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM * El Programa Integral...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV