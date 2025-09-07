Fundación Tea-Gol promueve inclusión de niños neurodivergentes

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre de 2025.- La fundación TEA-GOL realizó una conferencia de prensa en Tapachula, con el propósito de promover la inclusión de niños neurodivergentes, especialmente aquellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), a través del futbol.

Durante la cita, llevada a cabo en el Hotel San Francisco, se presentó este proyecto que busca que el deporte sea una herramienta de integración, convivencia y desarrollo de habilidades sociales y físicas para las infancias.

El futbol, más que una actividad recreativa, se destacó como un medio de unión y una oportunidad para que los niños participantes fortalezcan su autoestima y confianza, al tiempo de fomentar la empatía y la conciencia social en la comunidad. EL ORBE / Carlos Montes