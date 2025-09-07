domingo, septiembre 7, 2025
Rojas

Se Encuentra Desaparecido Joven que Cayó al río Texcuyuapan
Rojas

Se Encuentra Desaparecido Joven que Cayó al río Texcuyuapan

* En el Puente “El Aguinal”.

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre del 2025.- Un joven veinteañero fue reportado como desaparecido después de caer al río Texcuyuapan, esto, en el puente “El Aguinal”, de quien hasta el momento de redactar la nota aún no se le encontraba con vida.
Este suceso fue reportado al 911 Emergencias Tapachula, y se dijo que el joven se encontraba sobre el puente en mención cuando repentinamente cayó al río Texcuyuapan, por lo que familiares y vecinos corrieron para socorrerlo pero no lo vieron, y decidieron llamar al 911 emergencias.
Posteriormente, personal de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal de inmediato implementaron un fuerte dispositivo de búsqueda de este joven, apoyados por sus familiares, pero no dieron con su paradero, aunque las labores de búsqueda continúan.
Las autoridades dieron a conocer que la ciudadanía debe de extremar precauciones, debido a que las lluvias provocan crecidas súbitas del caudal de los ríos, por lo cual deben de abstenerse de meterse a los mismos sin el cuidado necesario. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

