Arranca en Chiapas la Semana Nacional de Salud Pública 2025

* Se Acercarán Servicios de Prevención y Promoción a los Chiapanecos.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 6 de Septiembre de 2025.- Con una activación física y módulos informativos sobre diferentes programas preventivos, arrancó en Chiapas la Semana Nacional de Salud Pública (SNSP) 2025, estrategia federal a realizarse del 6 al 13 de septiembre bajo el lema «Unidos por tu salud, construyendo bienestar», con acciones integrales encaminadas a promover hábitos saludables para la prevención de enfermedades y el autocuidado de la salud, principalmente en la población más vulnerable, así como un llamado a ser promotores y agentes de cambio para impulsar esta cruzada.

Desde el Parque Deportivo y Recreativo Caña Hueca, el secretario de Salud estatal, Omar Gómez Cruz, manifestó que la SNSP es la esencia de lo que la Nueva Era está priorizando, que es la promoción de la salud.



«En el segundo piso de la Cuarta Transformación, en Chiapas nos estamos dedicando a lo más importante que es la prevención, la cual no se puede visualizar si no se empieza desde casa, y con el ejemplo podemos ir a las comunidades para hacer una salud diferente», manifestó.Bajo esta filosofía las autoridades asistentes, trabajadores de salud, integrantes de las asociaciones de Lucha Olímpica y de Lucha Libre, así como población en general, se activaron físicamente con una rutina de ejercicio.En su intervención, la directora general del Instituto del Deporte (Indeporte), Bárbara Altúzar Galindo, señaló que el trabajo interinstitucional que se está haciendo en el Estado es importante para lograr el objetivo planteado de activar a Chiapas, y en esa tarea, salud y deporte han hecho una buena mancuerna.Como parte de este arranque, el secretario de Salud en la Nueva Era, Omar Gómez Cruz, hizo un recorrido por los módulos de información sobre los diferentes programas que se activarán durante la SNSP, para acercar los servicios de atención, consejería y orientación a la población.Se trata de las áreas de Promoción a la salud, Cáncer infantil, Lactancia materna, VIH y hepatitis C, Planificación familiar, Equidad y género, Cáncer de la mujer, Salud bucal, Vacunación, Desarrollo infantil temprano, Salud mental y adicciones, Salud del adulto y adulto mayor, Zoonosis, Alimentación y actividad física, Microbacterias y Vectores.Además de los temas de Educación vial, Prevención de accidentes y Operativo Alcoholímetro, con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Secretaría de Seguridad del Pueblo y Fiscalía General.Estuvieron presentes en este evento: el subsecretario de Gobierno, Jorge Enrique Hernández Bielma; la coordinadora de los Centros para la Prevención y Tratamiento en Adicciones de la FGE, Liliana Ivett López Gordillo; el coordinador estatal de IMSS Bienestar Programa, Saúl Madrid Tovilla; la coordinadora del Servicio Nacional de Salud Pública en Chiapas, Candelaria Guadalupe Avendaño Ballinas; los directores estatales de Salud Pública y Atención Médica, Orlando García Morales y Francisco Javier Paniagua Morgan, respectivamente; y la presidenta del Voluntariado Humanista por la Salud, Leila Balderas Hernández. Boletín Oficial