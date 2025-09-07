domingo, septiembre 7, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalProtección Civil Fortalece Plan de Acción Ante Fenómenos Hidrometeorológicos y Geológicos
Estatal

Protección Civil Fortalece Plan de Acción Ante Fenómenos Hidrometeorológicos y Geológicos

0
4

* Recorrieron Comunidades Cercanas al Volcán Chichonal.

Chapultenango, Chiapas; 5 de Septiembre de 2025. La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y el secretario de Protección Civil de Chiapas, Mauricio Cordero Rodríguez, recorrieron comunidades cercanas al volcán Chichonal para fortalecer el plan de acción y protocolos de actuación ante fenómenos hidrometeorológicos y geológicos.
Las comunidades aledañas al volcán ya tienen conformados 24 Comités Humanistas de Protección Civil y sus integrantes fueron capacitados en los protocolos de actuación ante alguna emergencia; durante esta gira de trabajo Cordero Rodríguez entregó equipamiento y herramientas a los comités que les ayudarán a salvaguardar sus vidas y proteger su entorno.
Reiteró que por el momento el volcán Chichonal se encuentra en Fase 1 y no representa un riesgo para la población; sin embargo, dijo, se fortalecen los protocolos de actuación y preparación como en cualquier otro fenómeno, ya sea hidrometeorológico o geológico.
En conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) se identificaron 13 rutas de evacuación con puntos de partida y destino, con lo que se fortalece la preparación y seguridad de las comunidades cercanas.
“Hay un plan de acción que antes no había, lo que vino a hacer la coordinadora nacional de Protección Civil es encabezar y contribuir en ese plan de acción para que las y los habitantes sepan cómo actuar en un momento de emergencia, de esta manera fortalecemos la resiliencia comunitaria”, sostuvo Mauricio Cordero.
Hace unos días se instaló en el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Protección Civil, un sistema especializado donado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), con el que se podrá monitorear en tiempo real la actividad de todos los volcanes de Chiapas.
De igual forma, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en coordinación con la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, Unicach, UNAM y Cenapred, instalaron el equipo de banda ancha en la estación de Viejo Volcán, en el municipio de Chapultenango.
El equipamiento incluye: sensor sísmico, paneles solares, equipo GNSS, tierra física y herramientas especializadas, estas acciones fortalecen la monitorización sísmica del volcán Chichón (Chichonal), contribuyendo a la prevención y reducción de riesgos.
En tanto, la CNPC pasó el mando a la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, del puesto de comando, para dar seguimiento a la actividad del volcán Chichonal y continuar implementando estrategias en coordinación con los municipios, a fin de fortalecer la planeación y la atención ante cualquier eventualidad.
En esta gira de trabajo se contó con la presencia del presidente municipal de Chapultenango, Amancio Federico Lucas Hernández, y del comandante de la VII región Militar, Alejandro Vargas Gonzales, con lo que se consolida la coordinación interinstitucional.
Participaron también la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Gobierno de Chiapas y autoridades municipales. Boletín Oficial

Protección Civil Fortalece Plan de Acción Ante Fenómenos Hidrometeorológicos y Geológicos
Artículo anterior
¿Quién es el Vicealmirante Detenido por Huachicol Fiscal?
Artículo siguiente
Arranca en Chiapas la Semana Nacional de Salud Pública 2025
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Bety Martínez Celebra un año más de Vida

Al Instante staff - 0
En un ambiente de alegría y convivencia familiar, Bety Martínez celebró un aniversario más de vida acompañada de sus hijos Paulina y Carlos Zepeda,...
Leer más

Fundación Tea-Gol promueve inclusión de niños neurodivergentes

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; sábado 6 de septiembre de 2025, 6:00 p.m. La fundación TEA-GOL realizó una conferencia de prensa en Tapachula con el propósito de promover...
Leer más

En Sonora, Programa Integral de Preoducción de Carne de Alta Calidad tendrá una Inversión de 831 MDP: Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Comunicado 389/2025 EN SONORA, PROGRAMA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE ALTA CALIDAD TENDRÁ UNA INVERSIÓN DE 831 MDP: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM * El Programa Integral...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV