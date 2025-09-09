Preparatoria Tapachula Turno Matutino se Prepara Para Participar en Demostración de Bandas de Guerra

*El próximo 13 de septiembre en la 36ª Zona Militar, con motivo del aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes

Tapachula, Chiapas, 08 de septiembre de 2025.- La Escuela Preparatoria No. 1 del Estado “Tapachula”, en el turno matutito, bajo la Dirección del Dr. Carlos Alberto Espinal Lievano, se prepara para participar en un evento de demostración de bandas de guerra, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en las instalaciones de la 36ª Zona Militar, como parte de la conmemoración de la Gesta Heroica de los Niños Héroes.



Al respecto, el L.E.F. Francisco de la Cruz Gordillo, encargado de la instrucción de los alumnos que forman parte de la banda de guerra del turno matutino, expresó que actualmente se encuentran realizando intensos ensayos para ofrecer una excelente participación en dicho evento, y con miras a participar también en el desfile del 16 de septiembre, en conmemoración del inicio de la Independencia de México.El docente manifestó que las bandas de guerra forman parte de una tradición cívica que ha destacado en las diversas instituciones, que además fomenta el trabajo en equipo, la disciplina y el compañerismo.Destacó que para pertenecer a este grupo, en el caso de la Preparatoria “Tapachula”, es indispensable no tener ningún tipo de experiencia, es decir, empezar de cero para que el adiestramiento sea totalmente nuevo; asimismo que los alumnos cuenten con buen promedio y que no deban materias. Esto para que se vaya forjando el carácter y la disciplina en quienes deciden participar en esta actividad.Afirmó que el próximo sábado 13 de septiembre, el tuno matutino de la Preparatoria Tapachula participará en el evento a celebrarse en las instalaciones de la 36ª Zona Militar, en donde también se contará con la participación de las bandas de guerra de la Preparatoria No. 2 y No. 3 de Tapachula, por lo que se trata de un evento de gran relevancia.Finalmente defendió la escancia de las bandas de guerra en las instituciones educativas, ya que además de brindar un gran espectáculo en eventos cívicos, sirven para que los alumnos demuestren sus capacidades y la excelencia en el desarrollo de sus actividades.Por su parte, las y los chicos de la banda de guerra se mostraron muy entusiasmados por su próxima participación, afirmando que darán lo mejor para que su demostración destaque frente a los militares. Asimismo, hay que agregar que el personal de la 36ª Zona Militar ha brindado todas las facilidades para que el desarrollo de este evento sea un éxito. Por ello se realizarán dos ensayos oficiales, en los que se les brinda transporte de ida y vuelta a los alumnos, además de ofrecerles un refrigerio, como parte del compromiso que se tiene con las nuevas generaciones. EL ORBE / LA REDACCIÓN