Trabajadores Toman Oficinas de la CTM en Tapachula Para Exigir Regularización del Soconusco

Tapachula, Chiapas; 8 de septiembre de 2025.- La tarde del lunes, integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) tomaron las oficinas de la organización en Tapachula con el objetivo de exigir la regularización de la Federación en la región del Soconusco.

En conferencia encabezada por la secretaria general, Lydia Alejandra López Sánchez, se señaló que la medida busca frenar los “autonombramientos” de supuestos secretarios generales que no cuentan con el respaldo de las bases ni con el reconocimiento de la Federación Estatal ni de la Confederación a nivel nacional.

Recordó que desde septiembre de 2024 recibió un nombramiento oficial de la Federación con la encomienda de encabezar la regularización de los secretarios y conformar una comitiva para preparar el próximo congreso.

Los inconformes acusaron que en la CTM se han registrado malos manejos derivados de intereses económicos y beneficios personales, lo que —aseguraron— ha generado división entre los trabajadores.

“Necesitamos que la CTM retome su Federación porque somos el proletariado que realmente trabaja en el Soconusco. Ya no queremos líderes de fuera ni nexos con empresarios que nos desplacen”, manifestó la secretaria general.

Los trabajadores, entre los que se encontraban transportistas, comerciantes y representantes de distintos municipios, afirmaron que la toma de las oficinas se realizó de manera pacífica y reiteraron su llamado a que cada dirigente acredite su personalidad jurídica de manera legal.

Finalmente, advirtieron que no permitirán la intromisión de personas ajenas a la Federación, responsabilizando a quienes intenten dividir a la base de cualquier incidente que pudiera ocurrir en el futuro. EL ORBE / Carlos Montes