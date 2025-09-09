Aumenta el Precio de la Carne de Res en Mercados de Tapachula

*El Kilo Pasó de 170 a 200 Pesos.

Tapachula, Chiapas, 8 de septiembre de 2025.– El precio del kilo de carne fresca de res en los mercados locales ha registrado un incremento significativo, pasando de $170 a $200 pesos, lo que ha generado un fuerte impacto en comerciantes y consumidores.

Carniceros como Johnny Salvatierra y Elías Morales Ordóñez atribuyen este aumento a diversos factores, entre ellos la escasez de ganado, provocada por la sequía y plagas como el gusano barrenador, así como al encarecimiento del ganado en pie y del transporte.



1 de 3

La demanda externa también ha influido. Compradores de otras regiones pagan más por el producto, lo que reduce la oferta local, señalaron. Además, los costos operativos sacrificio, distribución y mantenimiento de carnicerías también han ido al alza.Esta situación ha provocado una caída en las ventas de hasta un 50% durante los días laborales. Antes sacrificábamos una res al día; ahora, solo una cada dos días, comentaron los comerciantes.A esto se suma la presión económica que enfrentan las familias por gastos escolares y otras necesidades básicas. Actualmente, las ventas se concentran durante quincenas y fines de semana, mientras que entre semana la actividad es mínima. Muchos consumidores han optado por alternativas más accesibles, como carne de pollo o cerdo.Los precios actuales por tipo de corte en los mercados de Tapachula son: carne deshebrada, $190; hueso para caldo $100; costilla, $140; carne salada, $200; panza $140; y pata $150 por kilo.Pese a la crisis, los comerciantes aseguran que la carne cumple con los estándares sanitarios establecidos por la SAGARPA, garantizando su calidad. EL ORBE / Nelson Bautista