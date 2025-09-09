Un Gran Porcentaje de Mujeres en Chiapas Sufren Violencia Digital: 50+1

*Principalmente en Redes Sociales y Plataformas en Línea.

Tapachula Chiapas 8 de septiembre 2025.- La inseguridad que enfrentan las mujeres en Chiapas ha alcanzado niveles preocupantes, advirtió la Dra. Denise López Espinal, presidenta del colectivo 50+1 Soconusco, al revelar que el 90% de las mujeres encuestadas por su organización han sido víctimas de violencia digital o secuestro virtual.

Durante su pronunciamiento, López Espinal señaló que la violencia ya no se limita a los espacios públicos, sino que se ha trasladado al entorno digital. El mal uso de las redes sociales se ha convertido en una vía para que la delincuencia organizada acceda a información personal, como ubicación, vestimenta y rutinas, lo cual facilita actos delictivos como robos o secuestros, advirtió.



Destacó la persistente inseguridad física que enfrentan las mujeres en el estado, haciendo hincapié en la urgente necesidad de mejorar el alumbrado público y reforzar las medidas de protección en las calles. Lamentó que las desapariciones de mujeres y niñas continúen siendo una problemática constante que impacta profundamente a la sociedad chiapaneca.Ante este panorama, la presidenta del colectivo hizo un llamado a la conciencia ciudadana, exhortando a las mujeres a tomar precauciones, como evitar compartir datos personales en redes sociales, informar a sus familiares sobre su ubicación y no portar grandes cantidades de efectivo.Como parte de su estrategia de prevención y apoyo, el colectivo 50+1 Soconusco promueve el empoderamiento económico femenino, considerándolo una herramienta esencial para fortalecer la autonomía y capacidad de decisión de las mujeres, así como para mejorar su seguridad.Finalmente, subrayó la importancia del trabajo colectivo y la solidaridad entre mujeres. Si trabajamos en conjunto, obtendremos mejores resultados, no solo para la colectiva, sino para toda la sociedad, reiterando el compromiso de su organización en la lucha contra todas las formas de violencia. EL ORBE/Nelson Bautista