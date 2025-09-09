No Existe Todavía Vacuna Contra el Gusano Barrenador

*Advierten Veterinarios.

Tapachula, Chiapas 8 de Septiembre del 2025.- La vacuna contra el gusano barrenador no existe, y es un tema que trascendió por una información incorrecta, y lo que se está haciendo es aplicar un desparasitante externo al ganado, pero no es una vacuna, manifestó en entrevista el médico veterinario zootecnista, Adalberto Lievano Urbina.

Destacó que en la actualidad los médicos tienen un producto que se llama Negasunt, el cual no se vende, se le puede dar al propietario de la mascota o el animal para que se ayude. Aunque hay casos en donde las clínicas cobran, porque los casos ya son más delicados y se tienen que aplicar antibióticos.

Subrayó que es importante reportar los casos de gusano barrenador en los animales, incluso en su caso como clínica los ha reportado de manera seguida. Y de ser necesario hospitalizan a los animales, como las mascotas.

Por otra parte, dio a conocer que en la actualidad la enfermedad que más afecta a las mascotas caninas, en esta temporada, es el “parvovirus” que es transmitido por vectores, como las garrapatas.

Destacó que afortunadamente no se tiene presencia de rabia en la zona, sin embargo, estamos en foco rojo, debido a que hay casos en algunos estados de la república mexicana, incluso en humanos. Aseguró que también es importante esterilizar a las mascotas, porque entre menos animales, menos probabilidades de rabia hay.

Además de que también es necesario vacunar a las mascotas, y en caso de que no queramos las que da la jurisdicción sanitaria, podemos acudir al médico o a la clínica de nuestra preferencia. EL ORBE/ JC.