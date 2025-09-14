Habitantes de Colonias Aledañas al Río Texcuyuapan Temen por Inundaciones Ante Pronóstico de Lluvias

*Piden un Sistema de Alerta Para Evitar Mayores Afectaciones.

Tapachula, Chiapas; 13 de Septiembre del 2025.- Habitantes de las diferentes colonias asentadas en las márgenes del río Texcuyuapan, viven angustiados, debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días, ya que el nivel del afluente sube de manera súbita, lo cual ya generó las primeras inundaciones y afectaciones en días pasados.

Aseguran que ya no llueve como antes, pero ahora con tan solo cuatro horas de lluvias constantes provoca que el afluente en mención suba su cauce de manera repentina.



Doña Consuelo “N” habitante de la colonia Monrroy, y vecina de la 11ª Calle Oriente, muy cerca de un puente que cruza el Texcuyuapan, asegura que en la actualidad los vecinos viven con miedo debido a las repentinas y fuertes lluvias.Y es que el pasado viernes por la tarde y noche, las lluvias volvieron a generar encharcamientos, así como a varias viviendas se les metió el agua del río.“El temor es que en una crecida que se del río, a las familias que vivimos cerca del afluente no nos de tiempo de salir, y es que en cuestión de minutos en días pasados se generó la inundación”, expuso.Debido a esa situación, ahora están pidiendo a las autoridades que se instale en la zona un sistema de alerta, ya que el río arriba en ocasiones también llueve y la fuerte corriente arrastra basura, arboles, lodo y todo tipo de cosas, lo cual es muy peligro. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.