Urge Ampliar Carreteras Federales Para al Transporte de Mercancías en la Frontera Sur

La Ampliación del Tramo Tapachula-Talismán Continúa Abandonado por el Gobierno Federal
——-
Lo Angosto de las Carreteras ha Provocado Infinidad de Accidentes de Fatales Consecuencias
Tapachula, Chiapas; 13 de Septiembre del 2025.- Constantes accidentes, como choques de vehículos y atropellados, es el común denominador entre los tramos carreteros en la frontera sur de México, sobre todo en tramos muy angostos como la carretera a Jaritas que comunica a Tapachula con Suchiate en la zona baja, así como el tramo Tapachula a Talismán.
Estas vías de comunicación son fundamentales para el traslado diario de cientos de toneladas de mercancía que van de México para Guatemala y viceversa.
Don Epifanio “N” habitante de la zona, manifestó que casi a diario hay accidentes, o los camiones se salen de la cinta asfáltica por intentas esquivar los baches, o hay atropellados o accidentes automovilísticos.
“La situación es preocupante y urge que las autoridades amplíen esta vía de comunicación, antes de que suceda una desgracia mayor, ya que también en varios tramos de la carretera se han establecido negocios o viviendas”, comentó.
La misma situación están padeciendo los habitantes de Tuxtla Chico, en el tramo carretero Tapachula-Talismán, en donde frecuentemente han habido accidentes, ya que la carretera es muy angosta y por el lugar transitan tráileres de doble remolque. EL ORBE/ Mesa de Redacción