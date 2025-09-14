domingo, septiembre 14, 2025
Urge Ampliar Carreteras Federales Para al Transporte de Mercancías en la Frontera Sur

La Ampliación del Tramo Tapachula-Talismán Continúa Abandonado por el Gobierno Federal
Lo Angosto de las Carreteras ha Provocado Infinidad de Accidentes de Fatales Consecuencias

Tapachula, Chiapas; 13 de Septiembre del 2025.- Constantes accidentes, como choques de vehículos y atropellados, es el común denominador entre los tramos carreteros en la frontera sur de México, sobre todo en tramos muy angostos como la carretera a Jaritas que comunica a Tapachula con Suchiate en la zona baja, así como el tramo Tapachula a Talismán.
Estas vías de comunicación son fundamentales para el traslado diario de cientos de toneladas de mercancía que van de México para Guatemala y viceversa.

Según productores de banano, en el municipio de Suchiate, la carretera a Jaritas es de las más peligrosas, en donde aparte de que la vialidad ya presenta muchos baches, está muy angosta para el paso de tráileres que transportan mercancía.
Don Epifanio “N” habitante de la zona, manifestó que casi a diario hay accidentes, o los camiones se salen de la cinta asfáltica por intentas esquivar los baches, o hay atropellados o accidentes automovilísticos.
“La situación es preocupante y urge que las autoridades amplíen esta vía de comunicación, antes de que suceda una desgracia mayor, ya que también en varios tramos de la carretera se han establecido negocios o viviendas”, comentó.
La misma situación están padeciendo los habitantes de Tuxtla Chico, en el tramo carretero Tapachula-Talismán, en donde frecuentemente han habido accidentes, ya que la carretera es muy angosta y por el lugar transitan tráileres de doble remolque. EL ORBE/ Mesa de Redacción

