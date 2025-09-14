36/a Zona Militar Conmemora el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

*Participan en el acto cívico bandas de guerra de diversas Preparatorias de la ciudad

Tapachula, Chiapas, 13 de septiembre.- La mañana del sábado 13 de septiembre, en las instalaciones de la 36/a Zona Militar, se llevó a cabo un emotivo acto cívico en conmemoración del 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, acontecimiento histórico que marcó un hito en la defensa de nuestra nación.

El acto estuvo encabezado por el Comandante de la 36/a Zona Militar, General de Brigada D.E.M. Javier Guzmán Alvarado, quien dio la bienvenida a los presentes, al tiempo de recordar a los cadetes que lucharon y dieron sus vidas en defensa del Castillo de Chapultepec, durante la batalla del 13 de septiembre de 1847, donde se había establecido un colegio militar.



1 de 9

Tras el saludo al lábaro patrio, se procedió al pase de lista de los héroes que perdieron la vida en defensa de la nación: Juan Escutia, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Vicente Suárez. Asimismo, fue declamado un poema en honor a estos héroes que defendieron con su propia vida el lábaro patrio antes de caer en manos enemigas.Posteriormente se entonó el toque de silencio y se depositó una ofrenda floral al pie del monumento erigido en honor a los niños héroes.De igual forma se realizó el emotivo acto de disparar unas salvas al aire en honor a los niños héroes. Cabe agregar que en este evento participaron alumnos integrantes de las Bandas de Guerra de las Preparatoria No. 1 “Tapachula”; Preparatoria No. 2 “Eduardo J. Albores”; y Preparatoria No. 3, todas del turno matutino, quienes durante varias semanas se prepararon para el acompañamiento en el acto cívico.El General de Brigada D.E.M. Javier Guzmán Alvarado entregó reconocimientos a los directores de las instituciones que participaron en este acto cívico: Dr. Carlos Alberto Espinal Lievano, director de la Preparatoria No. 1 “Tapachula”, turno Matutino; Dr. Miguel Ángel Montelongo Orella, director de la Preparatoria No. 2 “Eduardo J. Albores”, turno matutino; Dr. Daniel Montelongo Orella, director de la Preparatoria No. 3, turno matutino; asimismo agradeció la presencia de autoridades municipales, civiles y militares, así como invitados especiales que engalanaron esta conmemoración.Al evento asistió el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo; el Fiscal General de Distrito, Pedro Arturo Lievano; la Secretaria de la Frontera Sur, Amalia Toriello Elorza; el Comandante de la 22/a Zona Naval, Vicealmirante Felipe de Jesús Santillán Murillo, entre otros. EL ORBE / LA REDACCIÓN