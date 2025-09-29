lunes, septiembre 29, 2025
Juan Carlos Moreno Guillén se Congratula por Centro de Ayuda a Personas Refugiadas en la Frontera Sur

Desde Tapachula, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, el acto de Inauguración del Centro Multiservicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
En este marco, Moreno Guillén se congratuló por este espacio, resultado del esfuerzo coordinado entre el gobierno federal y estatal, que beneficiará a las personas que se encuentran en un contexto de movilidad humana, brindándoles información, orientación, atención y la canalización a servicios integrales y humanitarios.
Asimismo, refrendó el compromiso institucional de impartir una justicia más humanista que garantice y salvaguarde los derechos humanos en la entidad. Boletín Oficial

