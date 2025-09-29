lunes, septiembre 29, 2025
Sectores Sociales Promueven Chiapanequidad en Tapachula

* El Objetivo es Difundir la Cultura y Tradición de los Pueblos Chiapanecos

* Docentes Inauguran Mural en las Instalaciones de la Unicach.

Tapachula, Chiapas; 28 de Septiembre del 2025.- En la región del Soconusco se sigue promoviendo la chiapanequidad, una iniciativa del Gobierno del Estado de Chiapas en coordinación con sectores sociales de la entidad, con el objetivo de promover la cultura y la tradición de los pueblos chiapanecos.
En entrevista, Jaciel de León Velázquez, docente de la materia de lengua Mam y de artes chiapanecas, dio a conocer que como parte de estas acciones iniciaron una ceremonia de agradecimiento y conexión con la madre tierra, con los ancestros, abuelos y también la inauguración de un mural, el cual, significa la vida en el blanco lugar de encuentro, que es el nombre en maya de nuestra zona, el Soconusco, pero es un término un vocablo náhuatl, entonces, buscan darle precisamente la originalidad.

Dicho evento e inauguración del mural, tuvo lugar en las instalaciones de la UNICACH, en la colonia Nuevo Milenio, al sur de la Ciudad de Tapachula.
Haciendo una explicación del mural, manifestó que ahí se encuentra pintada la abuela Mocalla, la abuela Chantuto, que es la principal o la primer sociedad que habitó esta zona de la costa chiapaneca. Quienes manejaban la alfarería, el cacao como alimento sagrado, conchas, se abastecían del mar, la ceiba que es el que sostiene al mundo según la cosmovisión maya, y el maíz, según la cosmovisión maya, nosotros en la zona somos gente de maíz, que es el principal alimento de Mesoamérica.
“Este mural cumple una función social que es, comunicar. Pero mucha gente dice, no, es que es que Cuauhtémoc o Quetzalcóatl o ligamos como la imagen a lo que es el centro de país, pero nosotros tenemos también nuestros propios héroes, y uno de ellos es Caibil Balam que se enfrentó a la conquista española, a la caravana de Pedro Alvarado que venían, y pues él nunca murió, nunca fue derrotado. Él sigue viviendo en la montaña, es lo que cuentan los abuelos y así mismo vive nuestra cultura maya mam todavía”, expuso.
Jaciel de León Velázquez destacó que se trata de concientizar, de comunicar, en colaboración con el bachillerato de ICACh-UNICACH.
Entonces, se trata de concientizar, de comunicar y, es algo que está plasmado en colaboración con estudiantes del Bachillerato Icach-Unicach.
Haciendo énfasis en que es importante descolonizar nuestra mente, que permea el eurocentrismo en todos los niveles educativos, porque siempre nos hablan de la cultura de los egipcios, que los griegos, que los romanos, pero no se da la importancia o se demerita lo importante que son estas culturas, que al final de cuentas formaron lo que es Tapachula hoy en día. EL ORBE/ JC

