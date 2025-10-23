Micropigmentadoras de Chiapas Realizan Jornada Gratuita

Tapachula, Chiapas; 22 de octubre de 2025.- En Tapachula, once especialistas en micropigmentación de distintos municipios de la región se unieron por primera vez para regalar más que cejas o delineados: están devolviendo a mujeres sobrevivientes de cáncer una parte de su identidad, su autoestima y la seguridad frente al espejo. La jornada, coordinada por el DIF municipal, contempla más de 50 procedimientos gratuitos en cejas, párpados y reconstrucción de areola mamaria.

La licenciada Sheila Carime Armento Quiñones, cosmetóloga y micropigmentadora certificada, explica que los procedimientos consisten en la implantación superficial de pigmento en la piel —una técnica similar al tatuaje, pero más natural— que permite reconstruir cejas, dar realce a párpados o incluso recrear la forma del pezón tras una mastectomía. “Queremos devolverles simetría, belleza, y sobre todo, recordarles que no están solas”, afirma.

Los participantes provienen de Motozintla, Huixtla, Escuintla y Tapachula, sumando un total de 11 profesionales, cada uno atendiendo de cinco a diez pacientes. En total, se estima recibir a alrededor de 50 mujeres, aunque no descartan superar esa cifra. Todas ellas son sobrevivientes de cáncer y, como requisito, deben haber concluido su tratamiento de quimioterapia.

El objetivo de la jornada no es únicamente estético. Las especialistas buscan facilitar la rutina diaria de las pacientes. “La micropigmentación permite que se levanten con la ceja definida, el delineado intacto y el rostro armonizado según sus facciones. No es solo dibujar; es medir, trazar y respetar su rostro”, detalla Armento.

La jornada también incluye procedimientos de tricopigmentación para alopecia, micropigmentación en barba o cuero cabelludo en hombres, y reconstrucción de areola mamaria. Todos los profesionales están certificados y cuentan con equipo para corregir trabajos mal realizados, incluyendo tecnología láser.

Para Armento y sus colegas, esta iniciativa es una manera de hacer visible la empatía y la solidaridad a través de su profesión. "No es solo belleza, es dignidad", resume.