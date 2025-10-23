Voluntariado del IMSS Entrega más de 50 Prótesis Mamarias Gratuitas a Derechohabientes

En el Marco de la Conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

Se Benefició a Mujeres de Tapachula, Huixtla, Tonalá, Arriaga y Municipios Cercanos.

Tapachula, Chiapas, 22 de octubre de 2025.- En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, el Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Chiapas llevó a cabo la entrega gratuita de más de 50 prótesis mamarias artesanales en la Unidad de Medicina Familiar No. 1 (UMF No. 1) de Tapachula.

La iniciativa benefició a mujeres tanto derechohabientes como no afiliadas al instituto, provenientes de Tapachula, Huixtla, Tonalá, Arriaga y municipios cercanos.



La actividad forma parte del programa social “Soy Rosa IMSS”, el cual, desde 2017, elabora y entrega estas prótesis a mujeres que han pasado por una mastografía.Luz María Sierra Fuentes, encargada del programa, subrayó que no es necesario ser derechohabiente para recibir este apoyo. Son prótesis muy nobles, gratuitas para toda mujer que lo requiera. Basta con acercarse al voluntariado del hospital más cercano”, explicó.La entrega, aunque se realiza durante todo el año, se intensificó en octubre con el objetivo de visibilizar el programa y reunir a mujeres que requieren este tipo de apoyo.Por su parte, Marta Rizo Gómez, coordinadora del Voluntariado IMSS en Chiapas, resaltó la importancia del uso de prótesis y brasieres oncológicos como medida para prevenir complicaciones posturales.El voluntariado en el estado está integrado por cerca de 60 personas distribuidas en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Huixtla y San Cristóbal de Las Casas.Además de la entrega de prótesis, el Voluntariado IMSS dio a conocer los servicios asistenciales que ofrece, entre ellos, el cafecito distribución de café y pan a familiares de pacientes hospitalizados y al personal médico.Asistencia social, préstamo y donación de sillas de ruedas, muletas y bastones.Visitas hospitalarias, entrega de artículos de higiene personal a pacientes en áreas de urgencias.Ludotecas, espacios recreativos para niños hospitalizados en el área de pediatría.Además de la donación de cabello, campañas para la recolección de cabello destinado a la elaboración de pelucas oncológicas.Albergue en Tuxtla Gutiérrez,atención diaria a un promedio de 70 personas, con acceso a regaderas, baños y dormitorios.Las actividades del voluntariado se financian principalmente a través de bazares solidarios, donde se comercializa ropa nueva y de segunda mano donada por la comunidad. Gracias a estos recursos, el grupo continúa ofreciendo atención solidaria en todo el estado.Finalmente, se hizo un llamado a todas las mujeres que necesiten una prótesis mamaria a acercarse al voluntariado del IMSS más cercano para recibir atención gratuita y personalizada. EL ORBE/Nelson Bautista