Alerta Preventiva en Chiapas Ante el Riesgo de Influenza Aviar

* Durante la Temporada Invernal.

Tapachula, Chiapas; 30 de Noviembre del 2025.- Aunque Chiapas se mantiene libre de casos de Influenza aviar, las autoridades veterinarias y comercios especializados refuerzan las medidas de vigilancia ante el incremento de riesgos propios de la temporada invernal.

Alejandro Mendoza, encargado de Veterinaria “El Paraíso”, informó que la situación en el estado se encuentra “un poquito más controlada”, pero advirtió que la migración de aves continúa siendo un factor de riesgo latente.



Hasta ahora, la región no ha registrado brotes. Mendoza confirmó que “hasta el momento, sí” se puede considerar a la zona libre de influenza aviar y que en años anteriores tampoco se han detectado casos. Sin embargo, recordó que la enfermedad es zoonótica y puede representar un peligro serio para la población. “La influenza aviar… es muy peligrosa, puede generar algunas variantes que pueden dañar al ser humano”, alertó.La preocupación se intensifica durante el invierno, cuando se incrementa la llegada de aves migratorias portadoras del virus. “En esta temporada invernal, es cuando se ve más la migración de aves. Ahí es donde se ve más la influenza aviar”, explicó. Este fenómeno ha afectado principalmente a la zona norte del país, provocando brotes que han derivado en sacrificios masivos de aves y desabasto temporal.Estas afectaciones no solo tienen implicaciones sanitarias, sino también económicas. Mendoza señaló que la reciente alza en los precios del pollo y el huevo se originó porque Estados como Ciudad de México y Nuevo León, afectados por la influenza aviar, debieron abastecerse desde otras regiones del país. “Tuvieron que traer pollos de otros Estados… por eso empezaron a subir los precios”, comentó. La escalada de costos incluso se ha reflejado en Estados Unidos, donde la demanda obligó a importar huevo ante la insuficiencia de producción interna.Si bien Chiapas mantiene un panorama favorable, las autoridades recomiendan no bajar la guardia. La presencia de aves migratorias, los antecedentes en otros Estados y la capacidad del virus para mutar justifican una vigilancia permanente.La influenza aviar, aunque hoy contenida, sigue siendo un riesgo para la salud pública que exige atención continua, protocolos sólidos y una ciudadanía informada. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros