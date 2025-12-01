Cafetaleros Exigen Refuerzo en Seguridad Ante Incremento de Robos en la Zona Media y Alta de Tapachula

* Mal Estado de la Carretera Facilita las Actividades Delictivas en la Región

Tapachula, Chiapas; 30 de Noviembre de 2025.- Productores de las zonas media y alta de Tapachula han solicitado con urgencia a las autoridades de seguridad pública el reforzamiento de patrullajes, debido al alarmante aumento de robos durante la temporada de cosecha y a las condiciones de las vías de comunicación, que facilitan las actividades delictivas en la región.

Rigoberto Bartolomé Morales, vocero de la organización de cafetaleros, expresó que la seguridad en la zona debe ser más constante en estos momentos críticos para la economía local.



“Es fundamental que haya mayor presencia de patrullajes debido al incremento de los robos de café en colonias y ejidos”, comentó.El robo no se limita a los cafetales, también denunció que en la colonia La Cima, delincuentes irrumpieron en la vivienda de una integrante de su organización, llevándose bienes y documentos importantes.La falta de seguridad ha alentado a los ladrones, quienes se sienten impunes ante la ausencia de patrullajes regulares, apuntó.Otro factor que complica aún más la situación es el mal estado de las carreteras. La Ruta del Café, que conecta la zona alta con el resto de la ciudad, presenta severos daños, al igual que los caminos rurales.“El pésimo estado de las vías hace imposible el patrullaje constante y permite que los delincuentes operen con mayor facilidad”, explicó.Los cafetaleros señalan que los baches y el deterioro de los caminos dificultan el paso de vehículos, creando un entorno propicio para la delincuencia.Los vehículos no pueden avanzar por el mal estado de las carreteras, y eso es aprovechado por los criminales para cometer sus fechorías, añadió.Ante la falta de acción de administraciones pasadas y de la actual, los cafetaleros hicieron un llamado directo a las autoridades locales, reforzar la seguridad en la zona media y alta del municipio. EL ORBE/Nelson Bautista