Población Exige el Rescate del Parque Ecológico de Tapachula
Población Exige el Rescate del Parque Ecológico de Tapachula

El Espacio Luce Enmontado y Abandonado, Desaprovechándose su Potencial
Se Encuentra Deteriorado a Pesar de ser uno de los Pocos Espacios Naturales con que Cuenta el Municipio

Tapachula, Chiapas; 2 de Diciembre de 2025.- El Parque Ecológico de Tapachula, el cual se ha convertido en el pulmón verde más importante de la Ciudad, atraviesa una etapa crítica debido a la falta de mantenimiento. Ante esta situación, habitantes han lanzado un llamado urgente a las autoridades municipales para su rehabilitación.

El Tapachulteco Abraham Ruiz Matías, advirtió que la relevancia del parque trasciende su función recreativa, pues desempeña un papel clave en la recarga de los mantos freáticos.
Es un generador de oxígeno y captador de lluvia, explicó que la densa vegetación tropical permite la infiltración del agua a través de las raíces, lo que contribuye a conservar los recursos hídricos y a mitigar los efectos de las altas temperaturas.
Además de su importancia ambiental, el parque funciona como un espacio ideal para la educación ambiental. Recordó haberlo utilizado en actividades escolares con sus hijas para estudiar especies de árboles, hojas y fauna local como iguanas y cuatetes.
“Debe ser un centro educativo. Con la guía adecuada, los maestros pueden enseñarle a los niños a conocer y valorar la naturaleza”, afirmó.
Lamentó el deterioro del sitio, pese a ser uno de los pocos espacios naturales disponibles para el descanso y la convivencia familiar. Aunque reconoció esfuerzos de rehabilitación en otras áreas de la ciudad, insistió en que el Parque Ecológico requiere atención inmediata.
Ruiz Matías exhortó a las autoridades municipales a garantizar un mantenimiento adecuado que evite que el lugar se convierta en un tiradero de basura.
“Con los calores que enfrentamos, estos espacios son indispensables. Las autoridades deben preservarlo”, subrayó.
Finalmente, invitó a la población a fomentar la cultura ecoturística y asumir la responsabilidad de cuidar este patrimonio natural imprescindible para Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista

