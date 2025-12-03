Tapachula Avanza en Inclusión Laboral con Personas con Discapacidad

Tapachula, Chiapas; 2 de Diciembre de 2025.- Previo al marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra cada 3 de diciembre, la asociación civil Caminando por una Esperanza de Vida (CAESVI) impulsó la conferencia “Vive mi discapacidad”, un espacio dedicado a promover la sensibilidad social y visibilizar los retos que enfrenta este sector en la región.

Durante el encuentro, el presidente de la organización, Omar Salomón Morales Aguilar, destacó que la inclusión laboral en Tapachula ha mostrado avances significativos.

De acuerdo con sus estimaciones, cinco de cada diez personas con discapacidad ya cuentan con un empleo dentro del sector empresarial local, una cifra impensable hace una década.

Años atrás teníamos las puertas cerradas, hoy son las empresas las que solicitan personal con discapacidad, afirmó.

Señalando a negocios como el Hotel One como ejemplo de prácticas inclusivas en crecimiento.

Aunque la inserción laboral ha mejorado, subrayó que persisten prejuicios que limitan el desarrollo profesional de este sector. Muchas empresas siguen destinando a las personas con discapacidad únicamente a tareas operativas.

“Hay profesionistas preparados, comunicólogos, psicólogos, ingenieros, arquitectos. La discapacidad no define la capacidad”, recalcó.

Por ello, pidió que las compañías generen oportunidades en puestos acordes a la formación de cada persona.

El representante de CAESVI también llamó la atención sobre las condiciones urbanas y sociales que dificultan la movilidad y participación plena de las personas con discapacidad.

“La empatía es lo que más falta, las banquetas están obstruidas, las calles no son accesibles y en los centros comerciales seguimos encontrando espacios inapropiados”, expresó.

Además, lamentó el abandono del ámbito deportivo, donde no existen ligas formales ni espacios suficientes para la práctica de actividades adaptadas.

Insistió en que, aunque se reconocen avances, la inclusión verdadera en Tapachula requiere voluntad colectiva, así como acciones coordinadas entre sociedad, autoridades y sector privado. EL ORBE/Nelson Bautista