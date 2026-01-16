Aplican Plan DN-III-E para Contener Incendio en el Basurero Municipal de Tapachula

Guardia Nacional y Ejército Mexicano Realizan Acciones de Remoción de Desechos, Enfriamiento del Terreno y Contención de Focos Activos

Humo del Incendio en el Basurero Municipal Afecta a Varias Colonias de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 15 de Enero de 2026.- Ante la magnitud del incendio registrado en el basurero municipal de Tapachula, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano mantienen activo el Plan DN-III-E en su fase de auxilio, en coordinación con autoridades de Protección Civil, con el objetivo de reducir riesgos a la población y controlar el siniestro.



Desde el pasado 13 de enero, personal federal se ha sumado de manera permanente a las labores de combate al fuego, utilizando equipo especializado para atender las más de 40 hectáreas que conforman el predio del sitio de disposición final de residuos. De acuerdo con los avances reportados en el lugar, el incendio se encuentra controlado en un 80 por ciento, aunque continúa activo en zonas internas donde el fuego se mantiene bajo los montículos de basura.Las acciones se concentran en la remoción de desechos, enfriamiento del terreno y contención de focos activos, trabajos que se realizan de manera continua debido a la complejidad del incendio y a las condiciones climáticas, como el viento, que han favorecido la propagación del humo. Paralelamente, se implementaron medidas de seguridad vial, incluyendo el desvío de la circulación en las inmediaciones del basurero, con el fin de evitar riesgos a automovilistas y brigadistas.El operativo se desarrolla de forma conjunta con Protección Civil Municipal y Estatal, bomberos y personal de apoyo, quienes también brindan atención preventiva a habitantes de colonias cercanas afectadas por la contaminación del aire. El humo generado ha impactado a diversos sectores de la Ciudad, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y de emergencia.Habitantes de la zona reconocieron la presencia constante de los cuerpos de auxilio y expresaron su preocupación por los efectos del incendio en la salud y el medio ambiente. Mientras tanto, las autoridades mantienen un monitoreo permanente y reiteraron que las labores continuarán hasta lograr la extinción total del fuego y reducir el impacto ambiental en Tapachula. EL ORBE/ Ernesto L. QuinterosHumo del Incendio en el Basurero MunicipalAfecta a Varias Colonias de TapachulaTapachula, Chiapas; 15 de Enero de 2026.- El incendio que se mantiene activo en el basurero municipal de Tapachula continúa generando una densa nube de humo visible desde distintos puntos de la Ciudad, provocando un serio problema de contaminación ambiental y afectaciones directas a la salud de miles de habitantes, principalmente en colonias ubicadas al sur, centro y norponiente del municipio.El sitio de disposición final de residuos se localiza sobre la Carretera Costera, en la colonia Linda Vista, donde las autoridades municipales mantienen restringido el acceso como medida preventiva, mientras se desarrollan intensas labores para sofocar el fuego.De acuerdo con Protección Civil, el incendio persiste en el interior de los montículos de basura, lo que ha complicado su control total y ha prolongado la emergencia.En el lugar trabajan de manera coordinada elementos de Protección Civil Municipal y Estatal y Bomberos con pipas de agua, quienes realizan acciones de enfriamiento y contención para evitar que el fuego se extienda a otras áreas.Asimismo, se prevé el ingreso de maquinaria pesada para remover los desechos y atacar el incendio desde el fondo, con el objetivo de evitar que continúe propagándose de manera subterránea.Tomas aéreas confirman que el humo se ha desplazado hacia colonias como INDECO, Los Laureles, parte de la zona Centro y sectores de la zona norponiente de Tapachula, deteriorando la calidad del aire y generando molestias respiratorias entre la población. Vecinos de estas áreas han manifestado preocupación por la constante inhalación de humo, ya que representa un riesgo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.Ante esta situación, habitantes de colonias cercanas se mantienen en alerta y han adoptado medidas preventivas, como colocar cubetas con agua, cerrar puertas y ventanas y reducir actividades al aire libre. En algunos casos, familias se han visto obligadas a abandonar temporalmente sus viviendas debido a la intensidad del humo.Las autoridades reiteraron que los accesos al basurero municipal permanecerán cerrados hasta que el incendio sea controlado en su totalidad y disminuya el impacto ambiental, al tiempo que Protección Civil mantiene un monitoreo constante para salvaguardar la salud y seguridad de la población tapachulteca. EL ORBE/ Carlos Montes