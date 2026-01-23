Disminuye la Movilidad Aérea en Tapachula Hasta un 40%

*Tras Concluir Temporada Vacacional

Tapachula, Chiapas; 22 de Enero de 2026.- Tras el cierre del periodo vacacional de fin de año, la movilidad de pasajeros vía aérea en Tapachula ha registrado una disminución considerable, ubicándose actualmente entre un 30 y 40 por ciento, informó Manrique Legorreta, presidente de la Asociación de Agentes de Viajes de Chiapas, zona Soconusco, y delegado de la AMAV en Tapachula.



El representante del sector turístico explicó que la baja comenzó a notarse desde la segunda quincena de enero, una vez que la mayoría de los viajeros regresó a sus actividades laborales y escolares;y aunque durante los primeros días del año aún se observaba cierto flujo de pasajeros, el retorno obligatorio de los estudiantes a clases marcó el fin de la temporada alta.En cuanto a la movilidad de personas en contexto de migración, Legorreta aclaró que en Tapachula no se observa un movimiento significativo de retorno de venezolanos hacia su país de origen, pese a la situación política y económica que enfrenta Venezuela. Detalló que, si bien desde la Ciudad de México se detecta un flujo estimado del 15 al 20 por ciento de venezolanos que buscan regresar a Caracas, en la frontera sur esta dinámica es prácticamente inexistente.Muchos migrantes llegan a Tapachula tras recorridos largos y costosos, lo que limita sus posibilidades económicas para pensar en un retorno inmediato. Además, consideró que la recuperación económica de Venezuela será lenta, lo que genera incertidumbre entre quienes evalúan regresar.Respecto a los requisitos para viajar, explicó que quienes se encuentran en la Ciudad de México pueden volar siempre que cuenten con documentación migratoria vigente o, en su caso, solicitar permisos ante el Instituto Nacional de Migración.Finalmente, señaló que la movilidad de otras nacionalidades como cubanos, haitianos y venezolanos permanece estancada en Tapachula, debido a la saturación de mano de obra y la escasez de empleos.Esto ha provocado que muchos migrantes opten por desplazarse a ciudades con mayor actividad económica como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida o Cancún, impactando tanto en el mercado laboral local como en la dinámica social de la región. EL ORBE/ JC