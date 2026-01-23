Respaldo del Gobernador Eduardo Ramírez Fortalece Combate a Emergencia Sanitaria en Tapachula

*Destaca el Alcalde Yamil Melgar.

Tapachula, Chiapas; 22 de enero de 2026.— Gracias al respaldo y la atención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se han fortalecido las acciones de coordinación interinstitucional para atender la emergencia sanitaria derivada del incendio en el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos, informó el presidente municipal Yamil Melgar Bravo.

El alcalde destacó que, desde el inicio de la contingencia, el Gobierno del Estado ha acompañado de manera puntual al Ayuntamiento de Tapachula, lo que ha permitido sumar capacidades, ordenar esfuerzos y actuar con responsabilidad ante una situación prioritaria para la salud de la población.



En representación del gobernador, el secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero Rodríguez, encabezó una reunión interinstitucional con la participación de autoridades estatales, federales y municipales, con el objetivo de fortalecer la atención integral de la emergencia.Durante el encuentro participaron dependencias como la 36ª Zona Militar, Guardia Nacional, Bomberos de Chiapas, Protección Civil Estatal y Municipal, así como Obras Públicas del Estado, refrendando el compromiso de trabajar de manera coordinada para proteger a las familias tapachultecas.Finalmente, Yamil Melgar reiteró su agradecimiento al secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero, quien, en representación del gobernador Eduardo Ramírez, ha brindado su respaldo solidario y su voluntad de sumar, destacando que la coordinación institucional es clave para seguir enfrentando con responsabilidad los retos que vive Tapachula. Boletín Oficial