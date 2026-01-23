viernes, enero 23, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalRespaldo del Gobernador Eduardo Ramírez Fortalece Combate a Emergencia Sanitaria en Tapachula
Local

Respaldo del Gobernador Eduardo Ramírez Fortalece Combate a Emergencia Sanitaria en Tapachula

0
12

*Destaca el Alcalde Yamil Melgar.

Tapachula, Chiapas; 22 de enero de 2026.— Gracias al respaldo y la atención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se han fortalecido las acciones de coordinación interinstitucional para atender la emergencia sanitaria derivada del incendio en el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos, informó el presidente municipal Yamil Melgar Bravo.
El alcalde destacó que, desde el inicio de la contingencia, el Gobierno del Estado ha acompañado de manera puntual al Ayuntamiento de Tapachula, lo que ha permitido sumar capacidades, ordenar esfuerzos y actuar con responsabilidad ante una situación prioritaria para la salud de la población.

En representación del gobernador, el secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero Rodríguez, encabezó una reunión interinstitucional con la participación de autoridades estatales, federales y municipales, con el objetivo de fortalecer la atención integral de la emergencia.
Durante el encuentro participaron dependencias como la 36ª Zona Militar, Guardia Nacional, Bomberos de Chiapas, Protección Civil Estatal y Municipal, así como Obras Públicas del Estado, refrendando el compromiso de trabajar de manera coordinada para proteger a las familias tapachultecas.
Finalmente, Yamil Melgar reiteró su agradecimiento al secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero, quien, en representación del gobernador Eduardo Ramírez, ha brindado su respaldo solidario y su voluntad de sumar, destacando que la coordinación institucional es clave para seguir enfrentando con responsabilidad los retos que vive Tapachula. Boletín Oficial

Respaldo del Gobernador Eduardo Ramírez Fortalece Combate a Emergencia Sanitaria en Tapachula
Artículo anterior
Disminuye la Movilidad Aérea en Tapachula Hasta un 40%
Artículo siguiente
Conferencia de prensa matutina desde Veracruz, Veracruz. Viernes 23 de enero 2026
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Fuerte impacto entre motocicletas provoca dos heridos en Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas | viernes 23 de enero de 2026.— 9:30 horas Un aparatoso choque entre dos motocicletas dejó como saldo dos personas lesionadas...
Leer más

Poder Judicial impone 30 años de prisión a responsable del delito de Pederastia Agravada

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de...
Leer más

SSPC Y FGR SOSTIENEN REUNIÓN DE ALTO NIVEL CON EL DIRECTOR DEL FBI PARA FORTALECER LA COORDINACIÓN BILATERAL

Al Instante staff - 0
Ciudad de México, a 23 de enero de 2026   Comunicado conjunto Derivado del mecanismo de entendimiento alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos y...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV