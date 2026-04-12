En Completo Abandono el Edificio Consular de Tapachula

*- Organizaciones Proponen Reconvertirlo en Oficinas Públicas

*- Falta de Interés en Administraciones Pasadas Provocó su Deterioro

Tapachula, Chiapas 11 de Abril del 2026.- El abandono del antiguo edificio consular en Tapachula, conocido popularmente como el “Palacio de los Zopilotes”, vuelve a generar preocupación social ante el evidente deterioro de una infraestructura que, por años, albergó diversas oficinas públicas y que hoy permanece subutilizada.

El secretario general de la Federación Obrera Revolucionaria del Estado de Chiapas, Teodoro Vázquez Castillo, consideró que este inmueble representa una oportunidad para fortalecer los servicios gubernamentales, siempre y cuando exista voluntad institucional para su rehabilitación y reaprovechamiento.



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Señaló que el edificio, ubicado en una zona estratégica de la ciudad, podría albergar nuevamente dependencias públicas que actualmente operan en espacios rentados, lo que permitiría optimizar recursos y brindar una mejor atención a la ciudadanía.“El inmueble tiene potencial, solo requiere mantenimiento y una rehabilitación integral. Sería funcional para concentrar oficinas y mejorar los servicios”, expresó.Indicó que, aunque el deterioro es visible en su exterior, es necesario realizar una evaluación técnica completa para determinar su viabilidad estructural. Entre las áreas que requieren atención se encuentran sistemas básicos como el elevador, que dejó de operar hace años, así como el mantenimiento general del edificio.Asimismo, subrayó que instancias como Protección Civil podrían intervenir para emitir un diagnóstico, aunque precisó que estas acciones dependen de instrucciones directas de las autoridades competentes.Vázquez Castillo recordó que el inmueble lleva aproximadamente dos décadas en abandono, periodo en el que ha perdido su funcionalidad pese al crecimiento poblacional de Tapachula y la creciente demanda de servicios públicos, especialmente en un contexto de movilidad humana. EL ORBE/ Mesa de Redacción.