Autoridades Vigilarán Actos Anticipados de Campaña en Próximo Proceso Electoral

Tapachula, Chiapas 11 de Abril del 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que el proceso electoral rumbo a 2027 comenzará formalmente en septiembre de este año, con la instalación del Consejo General, dando paso a una serie de etapas clave que definirán la organización de los comicios en todo el país.

José Hernández Roque, vocal ejecutivo de la XIII Junta Distrital con cabecera en Huehuetán, explicó que tras esta instalación se emitirá la convocatoria para integrar los consejos locales en noviembre y, posteriormente, los consejos distritales en diciembre. A partir de ahí, iniciarán las actividades partidistas, como precampañas y campañas, con miras a la jornada electoral que se celebrará en junio de 2027.

En paralelo, autoridades electorales han encendido alertas ante la presencia de posibles actos anticipados de campaña. Víctor Hugo Escobar Muñoz, vocal ejecutivo de la XII Junta Distrital en Tapachula, señaló que ya existen denuncias presentadas ante el órgano electoral local, donde incluso se han determinado responsabilidades administrativas en algunos casos.

Indicó que actualmente se mantiene un monitoreo permanente en toda la entidad para detectar conductas que vulneren el principio de equidad en la contienda. Precisó que los plazos legales para la separación de cargos públicos varían entre 60 y 90 días antes del arranque formal del proceso, dependiendo del tipo de elección.

Este escenario no solo tiene implicaciones políticas, sino también sociales y económicas. El respeto a las reglas electorales garantiza condiciones de competencia justa, lo que fortalece la confianza ciudadana y la estabilidad institucional, factores clave para el desarrollo económico.

Autoridades hicieron un llamado a actores políticos y servidores públicos a conducirse dentro del marco legal, evitando prácticas anticipadas que puedan derivar en sanciones y afectar la transparencia del proceso electoral. EL ORBE/ JC.