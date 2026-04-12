domingo, abril 12, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalAutoridades Vigilarán Actos Anticipados de Campaña en Próximo Proceso Electoral
Local

Autoridades Vigilarán Actos Anticipados de Campaña en Próximo Proceso Electoral

0
12

Tapachula, Chiapas 11 de Abril del 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que el proceso electoral rumbo a 2027 comenzará formalmente en septiembre de este año, con la instalación del Consejo General, dando paso a una serie de etapas clave que definirán la organización de los comicios en todo el país.
José Hernández Roque, vocal ejecutivo de la XIII Junta Distrital con cabecera en Huehuetán, explicó que tras esta instalación se emitirá la convocatoria para integrar los consejos locales en noviembre y, posteriormente, los consejos distritales en diciembre. A partir de ahí, iniciarán las actividades partidistas, como precampañas y campañas, con miras a la jornada electoral que se celebrará en junio de 2027.
En paralelo, autoridades electorales han encendido alertas ante la presencia de posibles actos anticipados de campaña. Víctor Hugo Escobar Muñoz, vocal ejecutivo de la XII Junta Distrital en Tapachula, señaló que ya existen denuncias presentadas ante el órgano electoral local, donde incluso se han determinado responsabilidades administrativas en algunos casos.
Indicó que actualmente se mantiene un monitoreo permanente en toda la entidad para detectar conductas que vulneren el principio de equidad en la contienda. Precisó que los plazos legales para la separación de cargos públicos varían entre 60 y 90 días antes del arranque formal del proceso, dependiendo del tipo de elección.
Este escenario no solo tiene implicaciones políticas, sino también sociales y económicas. El respeto a las reglas electorales garantiza condiciones de competencia justa, lo que fortalece la confianza ciudadana y la estabilidad institucional, factores clave para el desarrollo económico.
Autoridades hicieron un llamado a actores políticos y servidores públicos a conducirse dentro del marco legal, evitando prácticas anticipadas que puedan derivar en sanciones y afectar la transparencia del proceso electoral. EL ORBE/ JC.

Autoridades Vigilarán Actos Anticipados de Campaña en Próximo Proceso Electoral
Artículo anterior
Colegio de Arquitectos Celebran 61 Años de su Fundación
Artículo siguiente
En Completo Abandono el Edificio Consular de Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Durante cateos, el Grupo Interinstitucional detiene a 4 personas y asegura narcóticos y armas

Al Instante staff - 0
- También se aseguraron un arma hechiza, un arma larga e identificaciones oficiales El Grupo Interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, Secretaría de...
Leer más

Durante cateos, el Grupo Interinstitucional detiene a 4 personas y asegura narcóticos y armas

Al Instante staff - 0
- También se aseguraron un arma hechiza, un arma larga e identificaciones oficiales El Grupo Interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, Secretaría de...
Leer más

Impulsa Gobierno Municipal estrategias en beneficio de cooperativas pesqueras

Al Instante staff - 0
Con la finalidad de fortalecer las acciones en beneficio del sector pesquero, el Ayuntamiento de Tapachula por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV