Colegio de Arquitectos Celebran 61 Años de su Fundación

*Destacan su Aportación en Obras Públicas.

Tapachula, Chiapas 11 de Abril del 2026.- Con una trayectoria de más de seis décadas, el Colegio de Arquitectos de Chiapas A.C. conmemoró su 61 aniversario como miembro fundador de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, reafirmando su papel como referente en el desarrollo urbano y la planeación de infraestructura en la entidad.

El presidente del organismo, Emmanuel Ramos Bremerman, destacó que esta celebración no solo reconoce la historia del gremio, sino también su contribución constante a la construcción de espacios que dan identidad y funcionalidad a ciudades como Tapachula.

Actualmente, el colegio agrupa a más de 200 arquitectos con diversas especialidades, quienes participan en proyectos de obra pública y privada, así como en iniciativas sociales enfocadas en mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la población.

Durante un emotivo evento, también se rindió homenaje a uno de sus fundadores, el arquitecto José Antonio Toriello, reconociendo su legado en la consolidación del gremio en la región.

Ramos Bremerman subrayó que el colegio mantiene una colaboración activa con autoridades municipales y estatales, participando como organismo técnico y consultivo en proyectos de infraestructura. Aunque no ejecutan directamente la obra pública, acompañan procesos de planeación y supervisión, aportando experiencia y propuestas de mejora.

Entre las acciones actuales, destaca el desarrollo de proyectos comunitarios como la rehabilitación de espacios públicos, en coordinación con ciudadanos, universidades y otros colegios profesionales, lo que fortalece la integración social y el uso adecuado de áreas recreativas.

En un contexto económico complejo, el dirigente reconoció que el sector de la construcción ha enfrentado retos importantes; sin embargo, confió en que la coordinación entre gobierno y profesionistas permitirá detonar proyectos que impulsen la economía local y generen empleo.

Finalmente, reiteró que el Colegio de Arquitectos seguirá promoviendo una visión de desarrollo sustentable, participativo y con sentido social, contribuyendo al crecimiento ordenado de las ciudades chiapanecas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.