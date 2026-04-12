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Vecinos de PROCASA Piden Solución Definitiva a Colapso de Drenaje

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Tapachula, Chiapas 11 de Abril del 2026.- Habitantes de la colonia Procasa, en la zona sur de Tapachula, alzaron la voz ante una problemática que se ha vuelto recurrente y que hoy representa un riesgo directo para la salud pública: el colapso del drenaje principal, que ha provocado el derrame constante de aguas negras en la vía pública.
Vecinos de la Avenida Seguridad Pública, entre calle Margaritas y Callejón Escolar, señalaron que los escurrimientos se extienden por varias cuadras, generando contaminación, malos olores y condiciones insalubres, especialmente agravadas por las altas temperaturas que intensifican la evaporación de los desechos.
De acuerdo con testimonios, aunque personal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula ha acudido en distintas ocasiones para atender la situación, las reparaciones han sido temporales, ya que el problema reaparece en cuestión de días.
Las familias afectadas advierten que esta situación impacta directamente en su calidad de vida, ya que dificulta actividades cotidianas como la alimentación, el tránsito peatonal e incluso pone en riesgo a niñas y niños que deben cruzar la zona para acudir a la escuela.
Asimismo, consideran que la falla podría tener su origen en deficiencias desde la construcción del sistema de drenaje, realizada hace algunos años, lo que ha derivado en constantes colapsos.
Ante este panorama, los habitantes hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y al organismo operador para que se realice una intervención integral y definitiva, que no solo atienda el problema de manera superficial, sino que garantice condiciones dignas y seguras para quienes viven en esta colonia.
La demanda es clara: una solución de fondo que priorice la salud, el bienestar y la dignidad de las familias de Procasa. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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