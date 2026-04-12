Piden Rehabilitación Urgente de la Carretera en San Nicolás Lagartero

*- Es la Principal Vía Para que Productores de la Zona Baja Muevan sus Cosechas

Tapachula Chiapas 11 de abril.- Habitantes y productores de la comunidad de San Nicolás Lagartero lanzaron un llamado urgente a las autoridades municipales para la rehabilitación inmediata de su principal vía de acceso, actualmente en condiciones críticas.

Irme Reyes Morga, productor de la zona, advirtió que el deterioro de la carpeta asfáltica ha dejado de ser una simple incomodidad para convertirse en un problema económico severo.

En plena temporada de cosecha, las dificultades para trasladar productos hacia los centros de acopio amenazan con generar pérdidas significativas.



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La falta de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, ha provocado diversas afectaciones directas al sector agrícola. Entre ellas destacan los constantes daños mecánicos en tractores, camiones y remolques, debido a los baches que ocasionan rupturas en muelles y desgaste acelerado de llantas.A esto se suma el incremento en los costos operativos, ya que los conductores deben reducir la velocidad, elevando el consumo de combustible y prolongando los tiempos de traslado.Además, esta carretera representa la única vía de comunicación para las familias de la comunidad, quienes dependen de ella para trasladarse a la ciudad y adquirir productos básicos, lo que agrava el riesgo de desabasto.De acuerdo con Reyes Morga, la pavimentación original del tramo que conecta con el Rastro Municipal se realizó durante la administración del ex presidente municipal, Ángel Barrios Zea.Desde entonces, únicamente se han efectuado reparaciones parciales que, junto con las lluvias y el tránsito de vehículos pesados, han deteriorado gravemente la vialidad.El productor solicitó el respaldo del Ayuntamiento y de la Secretaría de Obras Públicas para realizar trabajos de bacheo urgentes. Es nuestra única vía, el traslado de las cosechas implica más tiempo y mayores gastos, subrayó.A la problemática se suma un factor de inseguridad. Los transportistas, obligados a maniobrar lentamente para evitar los daños del camino, quedan expuestos a posibles asaltos, lo que convierte este tramo en una zona de alto riesgo para el traslado de mercancías y efectivo.Ante este panorama, los habitantes de San Nicolás Lagartero esperan una intervención inmediata de las autoridades para restablecer la funcionalidad de esta vía estratégica para la economía de la zona baja de Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista