Negocios en Tapachula Enfrentan Crisis Económica

*Afirman que Ganancias se van en Sueldos e Impuestos.

Tapachula, Chiapas 12 de Abril del 2026.- La inflación no solo encarece productos: está poniendo contra la pared a los pequeños comercios, evidenciando un modelo económico donde los más vulnerables cargan con el mayor peso. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los precios continúan por encima de lo previsto, impactando directamente a negocios que no tienen margen para resistir.



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En el centro de Tapachula, comerciantes como Víctor “N” enfrentan una realidad compleja: menores ventas, mayores costos y un entorno donde sostener un negocio se vuelve cada vez más difícil. La caída del poder adquisitivo ha frenado el consumo, obligando a los empresarios a recurrir a promociones y ajustes que apenas les permiten sobrevivir.A esto se suma el incremento en materias primas, energía y transporte, así como el endurecimiento del acceso al crédito por el alza en tasas de interés. En paralelo, la presión por mejorar salarios —en un contexto de encarecimiento generalizado— incrementa aún más los costos operativos.El resultado es claro: negocios que cumplen con impuestos y seguridad social operan al límite, mientras otros optan por reducir personal o, en el peor de los casos, cerrar. La inflación no solo es una cifra macroeconómica, es una crisis silenciosa que está debilitando la base productiva local.Sin medidas que realmente fortalezcan a este sector, el riesgo no es solo la pérdida de negocios, sino el deterioro del tejido económico y social que sostiene a miles de familias. EL ORBE/ JC.