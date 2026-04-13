Especialistas Advierten Riesgos a la Salud por Automedicación

*Se Debe Evitar Productos “Milagro”.

Tapachula Chiapas 12 de abril de 2026.- Luego de los recientes hechos ocurridos en Hermosillo, Sonora, donde varias personas perdieron la vida tras la aplicación de supuestos sueros, el Dr. Valencia Moreno Moisés, especialista en hematología y patología, advirtió sobre los peligros de utilizar estas sustancias sin supervisión médica.

El especialista explicó que la administración intravenosa sin un diagnóstico previo puede provocar reacciones graves, entre ellas choques anafilácticos, debido a que cualquier sustancia introducida directamente al torrente sanguíneo genera una respuesta inmediata del organismo.

El riesgo siempre está presente, especialmente cuando es la primera vez que se administra un medicamento por esta vía, por lo que se requiere vigilancia estricta de los signos vitales durante los primeros minutos, señaló.

El médico subrayó que el uso de sueros vitaminados no es perjudicial en sí mismo, siempre que su aplicación esté indicada y controlada por personal de salud capacitado. Detalló que estos tratamientos están destinados principalmente a pacientes en condiciones específicas, como quienes padecen enfermedades crónicas o cáncer, personas con deshidratación severa o pacientes con alteraciones graves en la alimentación.

En contraste, indicó que en personas sanas que buscan combatir el cansancio o el estrés, el organismo cuenta con mecanismos naturales para regular los niveles de vitaminas, eliminando el exceso a través de funciones fisiológicas normales.

Asimismo, destacó que antes de administrar cualquier suero es indispensable realizar estudios de laboratorio, como biometría hemática y análisis de electrolitos, para confirmar deficiencias reales.

Finalmente, exhortó a la población a evitar la automedicación y acudir únicamente a clínicas y hospitales que cuenten con licencias vigentes y cumplan con los protocolos sanitarios.

Recordó que, para la mayoría de las personas, la mejor forma de recuperar energía sigue siendo una alimentación equilibrada, adecuada hidratación y descanso suficiente. EL ORBE/Nelson Bautista