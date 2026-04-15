Paso Firme Contra Feminicidios en Tapachula: Yamil Melgar

* Instalan Mesa de Atención Para Casos de Violencia de Género.
Tapachula, Chiapas; 14 de abril de 2026.– El Ayuntamiento de Tapachula participó en la instalación de la Mesa de Atención a Casos de Feminicidio, como parte del fortalecimiento de la estrategia estatal para atender la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Durante este acto, el presidente municipal Yamil Melgar, junto a la subsecretaria Claudia Sancho, el fiscal de Derechos Humanos, Lorenzo López, la presidenta honorífica del DIF Tapachula, Beba Pedrero, y la secretaria de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Correa, reafirmaron el compromiso de trabajar de manera coordinada en la atención de estos casos.
Esta acción deriva de la reinstalación de la mesa a nivel estatal y su regionalización en municipios con Alerta de Violencia de Género, entre ellos Tapachula, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores y Tonalá, con el objetivo de mejorar la atención y el acompañamiento a las víctimas.
Con estas acciones, el alcalde Yamil Melgar refrenda su compromiso de trabajar con voluntad institucional por la protección de la vida y la dignidad de las mujeres en Tapachula. Boletín Oficial