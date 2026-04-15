Paso Firme Contra Feminicidios en Tapachula: Yamil Melgar

* Instalan Mesa de Atención Para Casos de Violencia de Género.

Tapachula, Chiapas; 14 de abril de 2026.– El Ayuntamiento de Tapachula participó en la instalación de la Mesa de Atención a Casos de Feminicidio, como parte del fortalecimiento de la estrategia estatal para atender la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

Durante este acto, el presidente municipal Yamil Melgar, junto a la subsecretaria Claudia Sancho, el fiscal de Derechos Humanos, Lorenzo López, la presidenta honorífica del DIF Tapachula, Beba Pedrero, y la secretaria de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Correa, reafirmaron el compromiso de trabajar de manera coordinada en la atención de estos casos.



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“Vamos a fortalecer la coordinación entre instituciones y asegurar que cada caso sea atendido con perspectiva de género, con profesionalismo y sin impunidad”, expresó Yamil Melgar.Esta acción deriva de la reinstalación de la mesa a nivel estatal y su regionalización en municipios con Alerta de Violencia de Género, entre ellos Tapachula, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores y Tonalá, con el objetivo de mejorar la atención y el acompañamiento a las víctimas.Con estas acciones, el alcalde Yamil Melgar refrenda su compromiso de trabajar con voluntad institucional por la protección de la vida y la dignidad de las mujeres en Tapachula. Boletín Oficial