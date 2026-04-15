Alcalde Encabeza Reunión con Habitantes de Chanjalé y Participa en la Sesión del Consejo Municipal

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó una mesa de trabajo con habitantes de Chanjalé, acompañado del secretario general de Gobierno, Mario Orozco, y del secretario de Obras Públicas, William Penagos, dando seguimiento a la agenda de atención a la zona alta.
Participa en Sesión del Consejo Municipal
El Alcalde también participó en la sesión del Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, acompañado de su esposa, Beba Pedrero, presidenta honorífica del DIF. El encuentro fue encabezado por la secretaria de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Correa.
Durante su participación, el edil reafirmó el compromiso de su gobierno de avanzar con respeto, justicia y cero tolerancia a la violencia, destacando que gobernar también implica proteger y dignificar a todas las mujeres. Boletín Oficial