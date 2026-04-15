Alcalde Encabeza Reunión con Habitantes de Chanjalé y Participa en la Sesión del Consejo Municipal

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó una mesa de trabajo con habitantes de Chanjalé, acompañado del secretario general de Gobierno, Mario Orozco, y del secretario de Obras Públicas, William Penagos, dando seguimiento a la agenda de atención a la zona alta.



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Con un gobierno de puertas abiertas, el edil escuchó de manera directa cada planteamiento, reiterando que la zona alta es prioridad en su administración. Destacó que, a través del diálogo y la suma de voluntades, se construyen soluciones para impulsar el desarrollo y atender las necesidades de las comunidades.Participa en Sesión del Consejo MunicipalEl Alcalde también participó en la sesión del Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, acompañado de su esposa, Beba Pedrero, presidenta honorífica del DIF. El encuentro fue encabezado por la secretaria de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Correa.Durante su participación, el edil reafirmó el compromiso de su gobierno de avanzar con respeto, justicia y cero tolerancia a la violencia, destacando que gobernar también implica proteger y dignificar a todas las mujeres. Boletín Oficial