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Arribo de Cruceros Fortalece la Reactivación Turística y Económica en Puerto Chiapas

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* Hoy Llega el Crucero Seabourn Quest con una Embarcación de 800 Personas.

Tapachula, Chiapas; 14 de Abril del 2026.– La llegada del crucero de alta gama Seabourn Quest a Puerto Chiapas este miércoles 15 de abril marca un nuevo impulso para la reactivación turística en la región del Soconusco, consolidando a este destino como un punto estratégico para el turismo internacional y la generación de derrama económica.

Alexander Fleck del Pino, gerente de Nativo Tours, informó que esta embarcación transporta cerca de 800 personas, entre 416 turistas y 345 tripulantes, en su mayoría de origen norteamericano y con alto poder adquisitivo, lo que representa una oportunidad importante para fortalecer el consumo en servicios locales.
Durante su estancia, los visitantes recorrerán sitios emblemáticos como la finca Argovia, la zona arqueológica de Izapa, el Museo Arqueológico del Soconusco (MUTAP), el planetario y diversos espacios de la ciudad, lo que permite que la derrama económica se distribuya entre guías turísticos, transportistas, restaurantes y comercios.
Este arribo forma parte de una temporada activa que suma ya 14 cruceros en Puerto Chiapas, con un calendario que se mantiene sin cancelaciones ni retrasos, reflejando la confianza de las navieras en este destino. Para el mes de abril aún se tienen programadas tres llegadas más, los días 21, 24 y 26, mientras que en mayo se contempla un arribo adicional antes de cerrar la temporada el próximo 17 de mayo.
Posteriormente, se realizará una pausa operativa hasta septiembre, cuando se reanudará la actividad con el inicio de una nueva temporada que se extenderá nuevamente hasta mayo. De acuerdo con estimaciones del sector, se prevé un incremento de entre el 10 y el 15 por ciento en el número de arribos para el siguiente ciclo, lo que fortalecería aún más la dinámica económica de la región.
En este contexto, Fleck del Pino destacó que los cruceros representan actualmente la principal fuente de turismo internacional constante en el Soconusco, por lo que hizo un llamado a empresarios y prestadores de servicios a sumarse y fortalecer la oferta turística local.
Asimismo, subrayó que la seguridad del puerto y la hospitalidad de la población son factores clave que valoran las navieras al elegir sus destinos, lo que coloca a Puerto Chiapas en una posición favorable dentro del mercado global de cruceros.
Finalmente, señaló que el reto es consolidar este crecimiento para que los beneficios se reflejen de manera más amplia en la economía local, generando empleo, fortaleciendo el comercio y promoviendo el desarrollo sostenible de Tapachula y sus alrededores. EL ORBE/ JC.

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