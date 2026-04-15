Maestros Jubilados en Tapachula Logran Avances en Seguridad Social y Atención Médica

* Reciben Nuevas Pólizas de Seguro.

Tapachula, Chiapas 14 de Abril del 2026.– En medio de altas temperaturas y tras años de gestión, maestros jubilados y pensionados lograron concretar uno de sus principales reclamos: el acceso a una nueva póliza de seguro que les brinda certeza jurídica y protección ante eventualidades.

Luis Manuel Estudillo Franco, presidente del Frente Democrático en Defensa del Maestro Pensionado y Jubilado de Chiapas, informó que este avance es resultado de la organización y lucha del magisterio, así como del cumplimiento de acuerdos establecidos en una minuta de trabajo con autoridades del sector.

Detalló que actualmente 71 docentes ya cuentan con este beneficio, mientras que 22 más se integraron durante la jornada realizada en Tapachula, donde se llevó a cabo el llenado de formatos de la nueva aseguradora. En total, decenas de familias ahora cuentan con respaldo ante situaciones de riesgo, lo que representa un alivio económico en un contexto donde los gastos médicos pueden ser elevados.

El dirigente reconoció la disposición de las autoridades, particularmente del director general del ISSTECH, Luis Ignacio Avendaño, quien se comprometió a agilizar este proceso tras el periodo vacacional.

No obstante, señaló que aún existen importantes pendientes, especialmente en materia de salud. Entre ellos, destacó la falta de servicios como tomografías, estudios de rayos X en el área dental y atención especializada para maestras, lo que obliga a muchos derechohabientes a buscar atención privada, incrementando sus gastos.

Asimismo, adelantó que en junio se revisarán otros temas clave, como el incremento al bono anual docente, actualmente de mil 300 pesos, así como la mejora en infraestructura médica y la posible creación de una casa geriátrica en Tapachula, proyecto que beneficiaría directamente a la población jubilada de la región.

En ese sentido, subrayó que el rezago en la clínica local sigue siendo considerable en comparación con otras ciudades, lo que refleja la necesidad de fortalecer la inversión en servicios de salud para este sector.

Pese a ello, destacó avances como el incremento a más de mil claves de medicamentos disponibles y la atención de casos específicos, incluyendo reembolsos y mejoras en tratamientos médicos.

Finalmente, reiteró que el movimiento continuará en diálogo con las autoridades, buscando garantizar mejores condiciones de vida para los maestros jubilados, quienes enfrentan no solo desafíos de salud, sino también presiones económicas derivadas de la falta de servicios integrales. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.