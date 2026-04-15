Renuevan Transporte Público en Zona Media y Alta de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 14 de abril de 2026.– Con el propósito de ofrecer un servicio seguro, digno y eficiente, transportistas de la Ruta 124, que operan en la zona media y alta de Tapachula, anunciaron un ambicioso programa de renovación de su parque vehicular.

La iniciativa contempla la incorporación de unidades modelo 2026 que cumplen con los estándares establecidos por la normativa estatal.

Jaime Pérez Velázquez, representante del transporte organizado y asesor jurídico del sector, explicó que esta renovación refleja un compromiso genuino con los usuarios. Destacó que las nuevas unidades, tanto colectivos como taxis, representan una inversión directa de los concesionarios para mejorar la movilidad en comunidades más alejadas del municipio.



1 de 2

Durante la presentación de los vehículos, Pérez Velázquez aclaró que no se trata de la creación de una nueva agrupación, sino de la consolidación de un sector ya organizado y legalmente constituido. Señaló que la modernización responde al llamado de las autoridades estatales para operar dentro del marco de la legalidad.“Todo concesionario debería someterse al programa de renovación del parque vehicular. La ley lo promueve, la Secretaría lo impulsa y el Gobierno del Estado busca garantizar que cumplamos con la normativa. Nosotros aportamos nuestro esfuerzo para fortalecer el Estado de Derecho en Chiapas”, puntualizó.La actualización impacta a un bloque de transporte compuesto por cerca de 100 unidades, distribuidas de la siguiente manera:Empresa Chicharras: 40 unidadesSoconusco: 20 unidadesJaspe del Sur: 15 unidadesÁmbar de Chiapas: 12 unidadesConcesionarios físicos y taxis: unidades restantesPérez Velázquez enfatizó que estas acciones son estrictamente gremiales y orientadas al servicio, descartando cualquier aspiración política. No obstante, subrayó que el sector se mantendrá vigilante.“Apoyaremos a personas de buena conducta que respeten a los tapachultecos. Ya hemos tenido experiencias con gobiernos que solo buscan controlar o afectar al transporte y a los ciudadanos; ahora buscaremos un respaldo real para el sector”, concluyó. EL ORBE / Nelson Bautista