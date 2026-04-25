Prepa Tapachula Realiza Desfile Conmemorativo por su 107 Aniversario

*- El Recorrido Inició en el Reloj Floral del Par Vial y Culminó en el Parque Bicentenario

*- Celebran más de un Siglo de Historia Educativa, Fortaleciendo su Identidad

Tapachula, Chiapas; 24 de Abril de 2026.- En el marco de su 107 aniversario, alumnos y maestros de la Preparatoria Número Uno llevaron a cabo un colorido desfile la tarde de este viernes, reuniendo a la comunidad estudiantil en una jornada llena de entusiasmo, creatividad y tradición.

El contingente partió alrededor de las 16:00 horas, teniendo como punto de reunión el reloj floral ubicado en el Par Vial de la 9ª Sur. Desde ahí, los participantes iniciaron un recorrido que se extendió por diversas calles de la Ciudad hasta culminar en el Parque Bicentenario.



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Durante aproximadamente una hora y media, el desfile estuvo marcado por la presencia de carros alegóricos y comparsas con distintas temáticas. Los estudiantes participaron caracterizados como piratas, medievales, egipcios, vaqueros, playeros, brasileños, entre otros, ofreciendo un espectáculo lleno de color y dinamismo.Cada grupo presentó coreografías, bailes y ambientaciones que captaron la atención de los asistentes a lo largo del trayecto, generando un ambiente festivo que fue acompañado por música y animación constante.Asimismo, se contó con la participación de equipos deportivos de la institución, como futbol americano y futbol soccer, además de grupos de porristas que contribuyeron a mantener el entusiasmo durante todo el recorrido.Familiares, amigos y ciudadanos se dieron cita en distintos puntos para presenciar el desfile, reconociendo el esfuerzo de los estudiantes y docentes en la organización de esta actividad conmemorativa.Con este evento, la Preparatoria Número Uno reafirma su arraigo en la sociedad tapachulteca, celebrando más de un siglo de historia educativa y fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia entre su comunidad estudiantil.EL ORBE/Carlos Montes