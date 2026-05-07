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Participan Más de 8 Mil Establecimientos en Simulacro Nacional en Tapachula

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Tapachula Chiapas 6 de mayo de 2026.- Con una participación que superó las expectativas, más de ocho mil establecimientos se sumaron al Primer Simulacro Nacional realizado en este municipio, ejercicio que puso a prueba la capacidad de respuesta de la población ante una hipótesis de sismo de magnitud 8.0 con epicentro en Guerrero.
El secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez López, reconoció la amplia colaboración de la ciudadanía y subrayó la importancia de estas actividades en una región caracterizada por su alta actividad sísmica.
Indicó que la práctica constante de estos protocolos puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo.
Durante la jornada, se evidenció el nivel de preparación de las brigadas internas del Palacio Municipal, recientemente capacitadas.
Bajo la coordinación del propio funcionario, cada integrante ejecutó de manera precisa las tareas asignadas, demostrando orden y conocimiento en la atención de emergencias.
La participación incluyó dependencias de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas y el sector privado, con la incorporación de hoteles, restaurantes y comercios. Asimismo, brigadas comunitarias extendieron estas acciones a colonias y localidades, promoviendo la cultura de la prevención en distintos entornos sociales.
En este contexto, Martínez López convocó a representantes de medios de comunicación locales a integrarse a cursos gratuitos sobre las cuatro brigadas básicas de protección civil, con el objetivo de que cuenten con herramientas prácticas para actuar ante una eventual emergencia.
Finalmente, comentó que Protección Civil mantiene disponibles sus programas de capacitación para la ciudadanía, orientados a la elaboración de planes familiares y la atención de contingencias como sismos, incendios e inundaciones. EL ORBE/Nelson Bautista

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