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Tapachula Fortalece Prevención Ante Temporada de Lluvias y Ciclones 2026

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*Destaca el Alcalde Yamil Melgar.

Tapachula, Chiapas; 07 de Mayo de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, participó en la Sesión del Consejo Regional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026 de la región Soconusco Alto y Bajo, encabezada por el secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero Rodríguez, en las instalaciones de la 36ª Zona Militar.
Por su parte, Yamil Melgar reafirmó el compromiso de Tapachula de trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de Gobierno para proteger a la población. “En Tapachula nos sumamos con responsabilidad a la estrategia regional de prevención y atención de riesgos”, señaló.

El Alcalde tapachulteco agregó que su administración continuará fortaleciendo las acciones preventivas, la capacitación de los cuerpos de respuesta y la atención en zonas vulnerables. “La coordinación entre instituciones y municipios será fundamental para salvaguardar a las familias durante esta temporada”, puntualizó.
Durante la sesión, Mauricio Cordero Rodríguez destacó la importancia de fortalecer la coordinación institucional y mantener acciones preventivas permanentes ante el inicio oficial de la temporada de lluvias y ciclones tropicales. “La prevención salva vidas y debe ser siempre nuestra prioridad”, expresó.
En el encuentro participaron también el secretario de Protección Civil Municipal de Tapachula, Demetrio Martínez; el Coronel de Infantería E.M. Adrián Martínez Alvarado, jefe de Estado Mayor de la 36ª Zona Militar; Octavio Toledo Clausse, coordinador de Supervisión y Evaluación Regional; José Valentí Manzo Monjarás, coordinador de Prevención y Resiliencia; además de autoridades estatales, federales y Presidentes Municipales de la región Soconusco.Boletín Oficial

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