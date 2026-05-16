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Conmemoran en Tapachula Presencia y Resiliencia de Comunidad Haitiana

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Tapachula, Chiapas; 15 de Mayo de 2026.- En el marco del Día de la Bandera Haitiana, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) conmemoró este 15 de mayo la presencia y resiliencia de la comunidad haitiana en la frontera sur, destacando que Tapachula ha dejado de ser únicamente un punto de paso para convertirse en un lugar de residencia para cientos de migrantes.
Aunque la celebración oficial se realiza el 18 de mayo, la organización adelantó la fecha con el propósito de visibilizar el proceso de integración de ciudadanos haitianos que han comenzado a establecerse de manera permanente en Chiapas y otras regiones del país.
América Pérez, coordinadora del SJR en Tapachula, señaló que cada vez más personas de origen haitiano se incorporan a la vida económica y social de la Ciudad, participando en actividades cotidianas y compartiendo espacios públicos con la población local.
Si bien no existen cifras precisas debido a la movilidad constante, la presencia de esta comunidad es evidente en mercados, parques y distintos centros de convivencia.
La representante del SJR advirtió que muchas personas permanecen en la frontera sur no por decisión propia, sino como consecuencia de las políticas migratorias implementadas por México y Estados Unidos, así como por la falta de documentación regular.
Esta situación mantiene a miles de migrantes en incertidumbre jurídica, limita su movilidad dentro del país y dificulta el acceso a empleos formales y servicios básicos.
La ausencia de estatus migratorio también incrementa las condiciones de vulnerabilidad social y económica, afectando directamente la estabilidad de las familias, subrayó. EL ORBE/Nelson Bautista

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