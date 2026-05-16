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Tapachula celebra el Día de la Trabajadora y el Trabajador Cobachense

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*Será Sede del Encuentro Estatal Académico, Cultural y Deportivo 2026.

Tapachula, Chiapas.- Con la participación de alrededor de 700 trabajadoras y trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), provenientes de diversos municipios de las regiones Soconusco e Istmo-Costa, se llevó a cabo el festejo por el Día de la Trabajadora y el Trabajador Cobachense, en un ambiente de reconocimiento, convivencia y orgullo institucional.
La directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, encabezó esta celebración en la que se reconoció el compromiso y la dedicación del personal docente y administrativo que diariamente fortalece al Colegio.
Durante el encuentro, trabajadoras y trabajadores expresaron su orgullo de pertenecer a la institución y destacaron el compañerismo y respaldo que caracteriza a la comunidad cobachense.
En su mensaje, la directora general agradeció el esfuerzo de quienes desempeñan sus labores con entrega y vocación de servicio en cada plantel y centro educativo del estado.
Asimismo, señaló que este año la celebración se realizó en la región Soconusco e Istmo-Costa como parte del acercamiento y diálogo permanente con las y los trabajadores cobachenses.
En esta celebración, coordinadores de zona y directores de área acompañaron a la directora general en la entrega de regalos durante la rifa organizada para las y los asistentes, entre ellos cafeteras, ventiladores, televisores, refrigeradores y estufas.
En el marco de esta gira de trabajo, la titular del Cobach sostuvo también un encuentro con medios de comunicación de la costa de Chiapas, donde anunció que Tapachula será sede del Encuentro Estatal Académico, Cultural y Deportivo Cobach 2026, a realizarse los días 8, 9 y 10 de junio.
La directora general agradeció además el respaldo de los sectores hotelero, empresarial, cultural y deportivo, quienes se han sumado a la organización de este encuentro estatal.
Entre los anuncios más relevantes, informó que las y los estudiantes ganadores del encuentro estatal representarán al Cobach en el Encuentro Nacional de Cobaes, marcando así el regreso de la participación cobachense a esta competencia nacional después de varios años. Boletín Oficial

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