Jubilados del Magisterio Acusan Exclusión en Pago de Bonos

Tapachula, Chiapas; 15 de Mayo de 2026.- Maestros jubilados de la Región Soconusco denunciaron presuntas irregularidades en la entrega de bonos de productividad y antigüedad, luego de que alrededor de 500 docentes retirados fueran excluidos de los pagos recientemente dispersados por la Secretaría de Educación.

La denuncia fue encabezada por el profesor Octavio López Méndez, integrante del Magisterio Democrático y miembro de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien señaló que los afectados quedaron fuera de las nóminas pese a existir acuerdos previos entre el sindicato y autoridades.

De acuerdo con los inconformes, los apoyos económicos correspondían a dos bonos uno de 1,700 Pesos y otro de 8,000 Pesos.

Sin embargo, al acudir al departamento de pagos, decenas de jubilados descubrieron que sus nombres no aparecían en los listados oficiales.

“Existe una molestia generalizada. Como maestros jubilados entregamos años de servicio en las aulas y también participamos en la lucha magisterial con marchas y plantones”, expresó

Los docentes señalaron que la falta de estos recursos afecta seriamente su economía familiar, especialmente en un contexto de incremento en el costo de vida.

Mientras otros trabajadores del sector educativo ya recibieron los beneficios, los jubilados continúan sin certeza sobre la liberación de sus pagos.

Ante esta situación, el representante magisterial pidió a la Sección 7 de la CNTE intervenir de manera firme para defender a los docentes retirados y evitar que sean excluidos de las negociaciones.

Asimismo, exigieron a las autoridades del Estado cumplir los compromisos pactados y autorizar la entrega inmediata de los bonos pendientes.

Los inconformes advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable en los próximos días, podrían retomar movilizaciones y protestas, como las realizadas anteriormente en Tuxtla Gutiérrez. EL ORBE/Nelson Bautista