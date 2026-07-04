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Puente Nuevo Milenio de Huixtla Presenta Daños Estructurales en sus Cimientos

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*- Ante la Presente Temporada de Lluvias Corre el Riesgo de Dejar Incomunicada a la Población.

Huixtla, Chiapas.- El deterioro detectado en parte de la estructura del puente Nuevo Milenio, ubicado sobre el río Huixtla, llevó a autoridades municipales y estatales a realizar una inspección técnica para determinar las condiciones en que se encuentra esta importante vía de comunicación.
Durante la supervisión, especialistas y funcionarios recorrieron el área para verificar, principalmente, el estado de los pilotes que sostienen la estructura, donde fueron observadas afectaciones que deberán ser evaluadas mediante estudios más detallados.

La revisión contó con la participación de personal de Protección Civil Municipal, la Comisión Estatal de Caminos, Obras Públicas y Copladem, quienes realizaron un diagnóstico preliminar en el sitio con el objetivo de establecer las medidas que podrían implementarse para garantizar la seguridad de quienes transitan por el lugar.
Tras la inspección, las dependencias involucradas acordaron acelerar la elaboración de los dictámenes técnicos que permitirán conocer el nivel real de riesgo y definir las acciones que correspondan para la atención del puente.
Asimismo, las áreas de Obras Públicas y Copladem iniciarán los trámites necesarios ante las instancias competentes para dar seguimiento a los estudios,así como a las posibles obras que resulten necesarias.EL ORBE / Martha Guillén

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